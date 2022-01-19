В возрасте 49 лет скоропостижно скончалась актриса из сериала «Петербургские тайны» Сибирякова

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19 января 2022, 16:43

Екатерина Сибирякова, фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

В ночь на 19 января ушла из жизни 49-летняя российская актриса театра и кино Екатерина Сибирякова. Об этом сообщили в пресс-центре Московского драматического театра имени А.С. Пушкина, где артистка проработала около 30 лет.

«В нашей памяти навсегда останутся её Жанна в «Саранче», Лариса в «Бесприданнице», Исмена в «Антигоне», Мария Кирилловна в «Дубровском», Лариса в «Между делом», Анна Петровна в «Заповеднике», Варвара в «Трёх Иванах»,- говорится в сообщении.

В театре отметили, что героини Сибиряковой были объединены одной общей чертой – «в каждой из них, вне зависимости от обстоятельств, судьбы, эпохи, было что-то человеческое, что-то живое и светлое, что-то, вызывающее у зрителя неизменное сочувствие, сопереживание, симпатию». Также Екатерину назвали замечательной, талантливой актрисой и прекрасным, открытым человеком.

«Приносим соболезнования родным и близким. Светлая память»,- добавили в пресс-центре.

Екатерина Сибирякова родилась 1 октября 1972 года в Москве. В 1993 г. окончила Школу-студию МХАТ и была принята в труппу Театра им. Пушкина. Известна ролями в картинах «Любовь по заказу», «Петербургские тайны», «Закон и порядок» и др.

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