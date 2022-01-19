Южноуральцы узнают об играх народов России и секретах фламенко

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

19 января 2022, 14:54 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

В Челябинске состоится первый в 2022 году ИЦАЭ OPEN.

Завтра, 20 января, состоится ИЦАЭ OPEN. В этот раз он будет посвящен традициям и нематериальным ценностям. Мероприятие откроет знакомство с культурой России социальным проектом #РФчерезИГРУ, направленным на популяризацию настольных игр разных народов России: «Кости», «Бирюльки», «Хабылык», «Хаамыска», «Пазьгыса шудон», «Нярн шинж», «Буга шыдыраа», «Русское лото», «Волчок» и многими другими. Начало в 17 часов, вход свободный. Необходима предварительная регистрация.

В 19 часов начнется лекция «Энергия ритма». Это будет рассказ о культуре фламенко с «живыми» иллюстрациями – танцами и музыкой – в исполнении участников челябинского коллектива «Фиеста» (Школа фламенко Ларисы Хорват). Лекцию проведут педагог, хореограф, танцовщица фламенко, пятикратная чемпионка Всемирной танцевальной олимпиады в номинации «Фламенко», организатор всероссийского фестиваля Flamenco de primavera Лариса Хорват и исполнительница фламенко, ученица Школы фламенко Ларисы Хорват журналист Наталья Окорокова. Вход свободный по предварительной регистрации.

Желающим посетить вышеуказанные мероприятия напоминают, что для участия необходимо наличии сертификата о вакцинации или при предъявлении справки о перенесённом COVID-19 (не позднее 6 месяцев). Несовершеннолетние участники могут присутствовать при соблюдении санитарных требований.

Добавим, что организатором мероприятия является Информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ) Челябинска. Адрес — ул. Энгельса, 107, первый этаж.

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