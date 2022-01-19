«Ведомости»: в правительстве намерены повысить зарплаты бюджетникам «бедных» регионов

Власти РФ рассматривают вопрос о том, чтобы уравнять зарплаты бюджетников разных регионов. Пока по этому показателю наблюдается значительный перекос, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в правительстве.
Речь идет о повышении зарплат работникам в области науки, культуры, здравоохранения и образования в отстающих субъектах Федерации.
Задача обеспечить оклады бюджетников не ниже среднего уровня зарплат по каждому региону была поставлена еще в майских указах президента в 2012 году. Срок ее исполнения истек в 2018-м, однако задача до сих пор не выполнена. Самый проблемный сегмент, как пишет газета,- педагоги дошкольных учреждений и младший медперсонал.
Предполагается, что на сокращение межрегионального разрыва в зарплатах потребуется 1,5 трлн рублей за три года. Сейчас идет сбор информации о реальной величине окладов работников бюджетной сферы в субъектах. Затем планируется реформирование системы оплаты труда.
Ранее аналитики сообщили, что в январе вакансии врачей стали самыми высокооплачиваемыми в городах России с числом жителей до 1 миллиона.
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