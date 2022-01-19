«Ведомости»: в правительстве намерены повысить зарплаты бюджетникам «бедных» регионов

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19 января 2022, 15:03 Источник: "Ведомости"

Бумажник, Galina Barbieri/globallook.com

Власти РФ рассматривают вопрос о том, чтобы уравнять зарплаты бюджетников разных регионов. Пока по этому показателю наблюдается значительный перекос, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в правительстве.

Речь идет о повышении зарплат работникам в области науки, культуры, здравоохранения и образования в отстающих субъектах Федерации.

Задача обеспечить оклады бюджетников не ниже среднего уровня зарплат по каждому региону была поставлена еще в майских указах президента в 2012 году. Срок ее исполнения истек в 2018-м, однако задача до сих пор не выполнена. Самый проблемный сегмент, как пишет газета,- педагоги дошкольных учреждений и младший медперсонал.

Предполагается, что на сокращение межрегионального разрыва в зарплатах потребуется 1,5 трлн рублей за три года. Сейчас идет сбор информации о реальной величине окладов работников бюджетной сферы в субъектах. Затем планируется реформирование системы оплаты труда.

Ранее аналитики сообщили, что в январе вакансии врачей стали самыми высокооплачиваемыми в городах России с числом жителей до 1 миллиона.

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