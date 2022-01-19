В Челябинске обсудят развитие региональной избирательной системы

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

19 января 2022, 13:50 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

Председатель областного избиркома Евгений Голицын станет гостем «Большой редакции».

Завтра, 20 января, состоится очередной выпуск проекта «Большая редакция». В этот раз ее гостем станет председатель избирательной комиссии Челябинской области Евгений Голицын. Он ответит на вопросы главных редакторов ведущих изданий региона и зрителей прямой трансляции.

Темой обсуждения станет развитие избирательной системы Южного Урала. «Новые лица — новые задачи» — так звучит тема выпуска. Начало мероприятия в 11 часов. Трансляция будет доступна в группах «МК-Урал», «Южноуральская панорама», «Полит 74», «Челябинск Сегодня», «Вечерний Челябинск», «Губерния», «Миасский рабочий» и «Копейский рабочий» в социальных сетях, а также на канале «Гранада ТВ» в YouTube.

Добавим, что «Большая редакция» — это проект медиахолдинга «Гранада Пресс», который реализуется при поддержке Челябинской областной универсальной научной библиотеки.

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