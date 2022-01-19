2,5 тонны соли в год уходит на подкормку животных нацпарка «Таганай»

К помощи привлекаются волонтеры.
В зимний период на «Таганае» проводятся биотехнические мероприятия, которые включают в себя подкормку животных. Для этого размещены подкормочные площадки и кормушки. На подкормку лосей, косуль и зайцев за год уходит примерно 2,5 тонны соли.
В подкормке птиц участвуют добровольцы. Уже несколько лет в национальном парке проводится акция «Подкормите птиц!».
«Не только в выходные, но и в будние дни к нам приезжают волонтеры, они проходят по определенному маршруту и подкармливают птиц семенами подсолнечника, которые мы выдаем участникам акции», — рассказала директор «Таганая» Эльвина Новоселова во время пресс-конференции, которая состоялась 19 января в пресс-центре медиахолдинга «Гранада Пресс».
Часть подкормочных материалов парк закупает самостоятельно, также к заготовке приобщаются неравнодушные южноуральцы и компании области. В этом сезоне «Таганаю» было передано 200 килограммов семян подсолнечника.
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