Имеются ли высокие покровители у подследственного адвоката из Анапы?

Аргументы Недели → Общество 13+

19 января 2022, 13:09 Сергей ИВАНОВ

Серия фантастических сделок с имуществом туристической базы «Ставрополье» в станице Благовещенской, в которых принимал участие даже покойник, стала предметом судебных споров, следственных проверок и поводом для возбуждения уголовных дел.

Срок следственной беременности.

Не будь Николай Гоголь мертв уже полтора столетия, он обязательно написал бы эту историю, однако в связи с кончиной мэтра за перо беремся мы, жалкие его подражатели. Как молчать, когда сама реальность дает в руки столь увлекательный сюжет? Как молчать, когда речь идет о самых отчаянных прохиндеях современности, которые с легкостью выжмут последние соки из любого ближнего, а если кого-то не застанут в живых, то обязательно воскресят его, а потом с его помощью приберут к рукам то, что им не принадлежит?

Дело касается той самой Анапы и того самого анапского правосудия, о которых ходят легенды. Даже председатель СК Александр Бастрыкин дал однажды нелестную оценку положению дел в Анапе, приструнил одного из своих подчиненных, поставив ему в вину появление на свет в городе-курорте, когда тот был уличен в халатности, допущенной во время работы в Петербурге.

Дело, о котором идет речь в нашей статье, касается группы граждан, которые через цепь юридических ухищрений, а также, по нашим данным, используя паспорт покойного гражданина, могли ввести в заблуждение Анапский городской суд и добиться признания права собственности на имущество базы отдыха «Ставрополье» в станице Благовещенской. В данный момент возбуждены уголовные дела в отношении Радушева и Ганжи, которые обвиняются в мошенничестве, совершенном организованной группой (ч.4 ст. 159 УК РФ), а также в отношении адвоката Обласова, по мнению следствия, умышленно повредившего имущество с причинением значительного ущерба (ч. 1 статьи 167 УК РФ). Поскольку возбуждению дела в отношении адвоката предшествовал девятимесячный период молчания со стороны краевого СК и только после вмешательства вышестоящих силовиков дело-таки сдвинулось с мертвой точки, возник вопрос о существовании неких покровительствующих сил, которые препятствовали следователям в появлении уголовного дела, несмотря на целый воз неопровержимых доказательств. А раз дело идет со значительным пробуксовками и будто против шерсти, можем ли мы в определенный момент вдруг стать свидетелями аномального и неожиданного прекращения дела? Надеемся, после того, как мы расскажем историю, высокие покровители постараются не угодить в негативный контекст проделок своих подопечных, компетентные органы дадут трезвую оценку обстоятельствам дела, а суды вынесут справедливые решения.

Имущество банкрота под арестом?

Странная и запутанная история стала вскрываться после того, как в конце 2020 года на официальной электронной площадке «Альфалот» был выставлен лот по реализации имущества банкротного предприятия ИПФ «Ставрополье» в анапской станице Благовещенской. Имущество состояло из клочка земли на 10 соток и шести расположенных на них домиков. Стоимость лота начиналась с 3,6 миллиона рублей. Интерес к ветхой недвижимости проявил собственник гостиницы, расположенной поблизости. Дело в том, что при строительстве объекта размещения бизнесмен не учел труднодоступность Благовещенской для персонала, возникла потребность в организации размещения сотрудников. Домики ИПФ «Ставрополье» как нельзя лучше подходили для обустройства общежития, поэтому бизнесмен принял участие в торгах, которые в итоге выиграл. Оставалось облагородить дома и вселить туда сотрудников. Однако через две недели после подачи документов на регистрацию купленных объектов стало известно, что процесс приостановлен, так как на данное имущество наложены аресты. По закону об исполнительном производстве при реализации банкротного имущества все аресты должны быть сняты. Как же так получилось? Оказалось, смежные землепользователи ранее подавали иски в суд о признании указанных домиков аварийными – отсюда и возникли споры и аресты. И вместо того, чтобы строить общежитие, бизнесмену пришлось включаться во множественные судебные процессы, косвенно связанные с приобретенным имуществом. И более того, когда победитель торгов выехал на место, то обнаружил, что купленное им имущество находится в непригодном для проживания состоянии – разобраны потолки, выбиты двери и окна, стены продавлены гидравлическим прессом. То есть дома разительно отличались от тех домов, которые были выставлены на торги. Вызванные на место сотрудники правоохранительных органов зафиксировали ущерб. Записи с видеокамер указали на автомобиль и его владельца, который приезжал на базу накануне. И, как следует из постановления о возбуждении уголовного дела по ст. 167 УК РФ, Обласов подозревается в том, что, представляясь собственником недвижимости, нанимал и финансировал работников. Согласно техническому заданию, домики необходимо было «привести в непригодность, но не ломать, а именно домкратом деформировать стены до образования трещин, пробить дырки в стенах и потолках, снять с крыши несколько листов шифера, чтобы впоследствии дождь залил стены и образовалась сырость». Заметим, что данная недвижимость являлась имуществом банкротного предприятия «Ставрополье» и никаким образом не касалась Обласова. Показания водителя, наемных работников, сведения о перечислении средств за работу и телефонные биллинги легли в основу возбужденного 8 ноября 2021 года уголовного дела. Как мы говорили выше, данное дело краевое управление следственного комитета никак не могло возбудить на протяжении девяти месяцев. Беременность удачно разрешилась лишь после вмешательства самого влиятельного ведомства.

Арбитражное решение скрыли в Анапском горсуде.

По мере того, как изучались документы вокруг арестов земли, стала открываться сочная и запутанная история возникновения прав собственности и всех возможных притязаний. Изначально это был единый земельный участок, на котором размещалась база отдыха «Ставрополье». Часть имущества, с шестью домиками, принадлежала ИПФ «Ставрополье», которое докатилось впоследствии до банкротства. Данная фирма законно приобрела недвижимость по договору приема-передачи от Росимущества. Остальная часть земли находилась в аренде у ООО «Ставрополье», директором которого был гражданин Радушев. В 2009 году по решению Арбитражного суда Краснодарского края строения на участке ООО были признаны самостроями,подлежащими сносу, а право на земельный участок - отсутствующим. Естественно, в таких ситуациях собственники стараются обжаловать решения, чтобы сохранить свое имущество, однако у ООО «Ставрополье» это не вышло – решения устояли в кассации. Единственное что удалось, так это странным образом избежать сноса незаконных построек. Куда делся исполнительные лист, почему судебные приставы не исполнили решение – доподлинно неизвестно. Известно, что в 2011 году в Анапский городской суд поступает иск некоего Х. к ООО «Ставрополье», в котором утверждается, что в 2005 году указанная фирма по договору купли-продажи продала ему имущество базы и с тех пор уклоняется от регистрации перехода права собственности. При этом от суда скрывается информация о вступившем в законную силу решении арбитража. Не моргнув глазом, спустя семь лет после предположительной сделки, не ведая об арбитражном решении, судья Анапского госуда не только признает договор заключенным, но и признает право собственности Х. на все имущество.

Для суда и мертвого достанут.

Только сейчас из материалов уголовного дела в отношении Радушева стало известно, что данный гражданин в попытке вернуть себе имущество обратился за помощью к влиятельному в то время господину по фамилии Ганжа. Они договорились, что если тот ему поможет узаконить право собственности, то имущество поделят поровну. Именно поэтому спустя месяц после регистрации на Х. права собственности заключается очередная сделка и имущество переходит Ганже. Тот, в свою очередь, выполняет свою договоренность и передает половину Радушеву. Но после того, как между приятелями пробежала черная кошка и Ганжа стал предъявлять Радушеву какие-то претензии, тот стал искать юридической помощи, чтобы обезопасить себя от нападок влиятельного соседа и не потерять имущество. Некий знакомый юрист С. посоветовал нанять адвоката Обласова, скрыв при этом информацию о том, что состоит с ним в родстве. Во имя сохранности имущество было переоформлено на третье лицо - С. Дескать, потом это лицо вернет все обратно. По показаниям С., в конце 2018 года у него образовалась задолженность перед адвокатом, которую он не мог погасить и, дескать, кредитор продал его долги гражданину Васильеву. Гражданин Васильев обратился в Анапский районный суд и взыскал с него вместо денег всю оформленную на него недвижимость.

Важно отметить, что в ответе на запрос Следственного отдела по Карасунскому округу города Краснодара Замоскворецкий отдел ЗАГС г. Москвы ответил, что Васильев О.П. скончался 12 июля 2012 года, при этом его паспорт в ЗАГС предъявлен не был. Иными словами, спорное имущество по решению суда было передано умершему гражданину. Более того, этот гражданин успел задолжать деньги Инне С., поэтому 8 мая 2019 года оформил доверенность на юриста Т. и через Анапский районный суд заключил мировое соглашение с кредитором и вместо денежного долга передал Инне С. имущество базы. Важно заметить, что адвокат Обласов является зятем Инны С., следовательно, в данный момент имеет какое-то отношение к спорному имуществу. И что как не серия различных фиктивных сделок с объектами недвижимости помогла оформить данное отношение? Как мог принимать участие в судебных заседаниях много лет назад умерший гражданин? Куда после гибели делся его паспорт? Вокруг чьей личности вертится вся эта правовая чернуха? Вопросов много, и на них, надеемся, в ходе расследования смогут ответить следственные органы.

Резюмируя, отметим, что в данный момент, помимо возбужденных уголовных дел и рассмотрения в суде дела Радушева, давшего признательные показания, в первой инстанции по представлению Анапской межрайонной прокуратуры отменено решение суда 2011 года о признании сделки 2005 года между ООО «Ставрополье» и гражданином Х. Однако у фигурантов уголовных дел, вероятно, есть заступники и покровители, которые, возможно, прямо сейчас звонят в суды и прокуратуру, чтобы остановить или повернуть в нужное русло уголовные и гражданские процессы.

Данный материал является официальным обращением в правоохранительные органы для оценки приведенной информации и принятия адекватного процессуального решения.

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