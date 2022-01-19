Южноуральские журналисты подготовили необычное поздравление для Алексея Текслера

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19 января 2022, 13:00 Татьяна Михайлова Источник: «Губерния»

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

Сегодня губернатору Челябинской области исполняется 49 лет.

19 января отмечает день рождения губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он родился в 1973 году в Челябинске. Региональное издание «Губерния» подготовило материал о событиях в мире, стране и области, которые происходили в год рождения будущего губернатора.

В числе знаменательных событий, которые случились в Челябинской области в 1973 году, названы первый Ильменский фестиваль, первый спектакль в Магнитогорском театре кукол и актера «Буратино», открытие городского краеведческого музея в Симе и многое другое.

19 января 1973 года в Челябинске стояла холодная погода, -25 днем и -29, -30 градусов ночью. Об этом свидетельствуют страницы газет «Челябинского рабочего» и «Вечернего Челябинска», с которыми ознакомились журналисты «Губернии». В тот день корреспонденты двух самых известных и популярных челябинских газет писали о победителях соцсоревнования и ударниках труда, хоккее, реагировали на сигналы читателей и проблемах жителей города.

Коллектив «Губернии» поздравил Алексея Леонидовича с днем рождения и пожелал губернатору сил, реализации новых масштабных планов и проектов на благо Челябинской области.

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