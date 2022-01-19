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Южноуральские журналисты подготовили необычное поздравление для Алексея Текслера

, 13:00 Источник: «Губерния»

Южноуральские журналисты подготовили необычное поздравление для Алексея Текслера
Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

Сегодня губернатору Челябинской области исполняется 49 лет.

19 января отмечает день рождения губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он родился в 1973 году в Челябинске. Региональное издание «Губерния» подготовило материал о событиях в мире, стране и области, которые происходили в год рождения будущего губернатора.

В числе знаменательных событий, которые случились в Челябинской области в 1973 году, названы первый Ильменский фестиваль, первый спектакль в Магнитогорском театре кукол и актера «Буратино», открытие городского краеведческого музея в Симе и многое другое.

19 января 1973 года в Челябинске стояла холодная погода, -25 днем и -29, -30 градусов ночью. Об этом свидетельствуют страницы газет «Челябинского рабочего» и «Вечернего Челябинска», с которыми ознакомились журналисты «Губернии». В тот день корреспонденты двух самых известных и популярных челябинских газет писали о победителях соцсоревнования и ударниках труда, хоккее, реагировали на сигналы читателей и проблемах жителей города.

Коллектив «Губернии» поздравил Алексея Леонидовича с днем рождения и пожелал губернатору сил, реализации новых масштабных планов и проектов на благо Челябинской области.

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