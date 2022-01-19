О волшебстве, терпении и вкусной каше

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19 января 2022, 13:14 Елена Головань, корреспондент

В ночь Крещения господня всё вокруг обретает какой-то мистический смысл. Вода становится целебной. Вера испытывается на прочность. Люди – на человечность. Да-да, ведь не все приезжают к купели с родственниками, и не каждого ждёт прогретая машина. В таком случае всегда находятся желающие помочь. А ещё купание в крещенской купели – это попытка испытать себя на прочность – смогу ли. Я, например, пока что всё-таки не смогла, зато с удовольствием понаблюдала за купающимися в селе Девица на реке Ведуга.



Попросила главу поселения, чтобы меня забрали из соседнего села с оказией, как говорили наши предки. Ровно в 11 часов вечера за мной приехала машина. За рулём – Виталий Семёнов, специалист по…всему. В общем, в поселении пару-тройку лет назад была создана бригада, которая на все руки мастера. Им купили соответствующий автомобиль, который может проехать куда угодно – вот и к моему дому проехал, хотя снега – мама не горюй – а также кучу всякой техники и инвентаря: от бензопил до противопожарных рюкзаков. Ну да ладно, речь не о них, хотя опыт весьма интересный, и в ближайшее время расскажу о нём, но сейчас вернусь в Крещенскую ночь.

Заехали в церковь немного загодя, чтобы и самим успеть помолиться – работа работой, а праздник-то никто не отменял. На улице дежурят сотрудники ДПС. С удовольствием увидела знакомые лица, поболтали о том, о сём. Один из полицейских около года назад был в командировке в Чечне, поэтому не могла не спросить о том, зачем они вообще туда поехали, причём на полгода. Оказывается, миссия весьма благородная – искали машины с перебитыми номерами (нашли), инспектировали ситуацию на дорогах. Правда, сложно там это делать – клановость… Но что-то я отвлеклась.

Спрашиваю у полицейских:

- Вы-то что здесь делаете?

- А как же?! Положено. Крестный ход до купели сопровождать.

Приезжали целыми семьями.

Впрочем, сопровождать никого не пришлось, всех жаждущих окунуться разобрали водители легковушек – всё-таки 21-й век на дворе, никуда не денешься. В том числе «забрали» и батюшку – отца Иоанна. Вместе со всем необходимым скарбом. Сидя в машине с огромной церковной чашей в руках, я чувствовала себя, как девочка Нина в рассказе Николая Носова «И я помогаю».

Подъехали к купели. Народу – тьма. Ждут, когда батюшка освятит воду в проруби. Отца Иоанна тут же окружают толпы страждущих узнать, как его здоровье – пару месяцев назад он перенёс COVID-19, причём в очень сложной форме. Тогда в Девице даже кровь нужной группы искали, чтобы помочь батюшке, лежащему в реанимации. Конечно, не могла не спросить отца Иоанна о том, что бы он хотел пожелать в праздник в условиях пандемии.

- В этот великий праздник всем хочу пожелать терпения, - говорит батюшка. – И не впадать в панику, а просить у Бога помощи. За кого молятся, тот болеет легко, а многие вообще не болеют. Друг за друга молиться надо, это очень важно.

Заботливые прихожане во время молитвы и освящения проруби держали над батюшкой зонтик – чтобы не простудился и снова не заболел.

Но вот прорубь освящена и пошли первые купающиеся. Приезжали целыми семьями. У кого-то папа смелый – ныряет – у кого-то мама. Наблюдала картину, когда искупавшийся папа утешает плачущего сына лет шести-семи: «Ну нельзя пока тебе, сынок! В следующем году искупаешься».

Главный ингредиент.

И вправду, погода была такая, что детям уж точно в проруби нечего было делать. Мороз-то вроде и не сильный, но ветер такой, что просто с ног сбивал.

Впрочем, здесь, возле проруби, предусмотрели всё, чтобы люди не замёрзли. Горели несколько финских свечей (этакие огромные дровины, рассеченные крест-накрест, которые горят изнутри), возле которых грелись и дети, и взрослые. А также была организована полевая кухня. Вкуснейшей каши хватило на всех желающих, даже несмотря на то, что многие приходили за добавкой по несколько раз. Здесь же, в палатке полевой кухни, поили горячим чаем. А местные казаки угощали желающих супом. Самой, правда, не довелось попробовать, но судя по лицам отведавших его – зашёл.

Улыбающиеся поварихи поделились секретом вкусной каши: оказывается, главный ингредиент – это любовь к ближнему. Я, например, с огромным удовольствием смолотила тарелку каши. Вкуснее гречки я не ела – может, правда, дело в секретном ингредиенте?!

Разговорились с начальником поварих – Ашотом Акопяном. Было очень интересно узнать, как армяне, которые за несколько веков до Руси приняли христианство, относятся к крещенским купаниям. Ашот рассказал, что у них весьма необычный церковный календарь. Крещение они отмечают с 6 на 7 января. И тоже купаются, ага. А вот Рождество у них празднуется с 5 на 6 января. В общем, компактные такие праздники. Два дня и всё. Не то, что у нас: Новый год, Рождество, старый Новый год, святки, Крещение Господне – гуляем чуть ли не весь январь.

Ночь волшебства?! Ничего подобного!

Но что же заставляет людей нырять в ледяную прорубь? Попыталась узнать. Мотивация у всех разная.

- Уже обычай стал для меня, - говорит Владислав. - Это как-то своё, мужское – перебороть себя, победить… И быть примером для своих близких.

Не знаю, как для других близких, но супруга Владислава Дарья смотрит на мужа таким влюблённым взглядом, что хоть картину пиши – сработало, Влад «твоё, мужское».

- Несколько лет назад я серьёзно заболела, - говорит Елена. – И решила – пойду на Крещение в прорубь – авось Господь помилует и даст исцеление. С тех пор так и хожу. Не знаю, эффект ли это плацебо или закаливание так работает, либо действительно Бог мне помогает, но о болячках я почти забыла.

Возле проруби дежурят спецслужбы – полицейские и сотрудники МЧС. Считают, сколько человек окунулось. В Девице в этом году – почти 90.

- Я уже больше десяти лет дежурю возле прорубей, - говорит спасатель Роман. – Меня, как наиболее опытного в этом деле, даже сняли с суточного дежурства и отправили сюда. Каких-то серьёзных происшествий, к счастью, не было, но иногда людям требуется помощь. Вот и сегодня одну девушку «повело» после купания в проруби. Это естественно – холодная вода всё-таки, разница температур. Но ничего, поддержали, отвели к машине.

Ночь волшебства?! Ничего подобного! Просто в эту ночь, как мне кажется, люди чуть-чуть останавливаются в бесконечной гонке и смотрят друг на друга. Хотя, может в этом волшебство и заключается?!

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