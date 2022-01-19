Разиэль - покровитель магов и астрологов

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19 января 2022, 12:18 Александр Крохмаль, Журналист

Происхождение ангелов – это тайна, которую до сих пор не могут разгадать ни учёные, ни теологи. Эти таинственные богоподобные существа упоминаются практически в каждой мифологии.

Но кем именно они были и где сейчас – пожалуй, никому не известно. Но то, что они существовали в реальности – это неоспоримый факт. Ведь люди древности едва ли могли решиться на создание фантастических произведений. В те времена такого просто не было. Всё, что древние люди видели, они чётко расписывали в трактатах и манускриптах. Из каббалы известно, что ангелы были не просто вестниками Бога. Они были своего рода учителями для рода человеческого. Один из них звался Разиэль (или по-другому Гализур). Как утверждают каббалистические источники, именно Разиэль являлся тем, кто научил людей астрологии, гаданию и работе с магическими амулетами.

Естественно, в Средневековье даже малейшие намёки на магию безжалостно пресекались церковниками. Папский престол мог приравнять к язычеству и ереси даже отдельные христианские ответвления, не говоря уже о чём-то вроде Каббалы. Но тем не менее, учёные, связанные с данным течением, продолжали работать над своими произведениями. Им чудом удалось уцелеть и передать людям знания о таинственном ангеле Разиэле. Разиэлю приписывается создание сразу нескольких гримуаров – «Сефер Разиэль ха-малах» («Книга ангела Разиэля») и «Сефер-ха-разим» («Книга тайн»). Считается, что эти книги были созданы самим ангелом. Хотя отдельные учёные утверждают, что они появились не ранее 13-го столетия. Как именно составители книг сохраняли свою анонимность, и почему уцелели во время гонений на еретиков – доподлинно не ясно. Создавать такие творения во времена агрессии Папского Престола было крайне опасно.

Так кем же именно являлся Разиэль? Ему приписывается наставничество над Адамом, первым человеком на Земле. Он также считается одним из приближённых ещё одного величайшего ангела – Метатрона. В «книге ангела Разиэля» говорится, что Разиэль слышит всё, что говорится и обсуждается самим Богом. Он наиболее приближён к Его престолу. Согласно легендам из этой книги, именно Разиэль даровал Адаму и Еве гримуар с тайными знаниями. Это случилось уже после того, как они вкусили от запретного Древа Познания. Он пытался помочь им снова обрести Бога и вернуться в его обитель. Но херувимы, приближённые к Разиэлю, выкрали книгу у Адама, обеспокоившись, что он познает все божественные тайны. Книга была отправлена на морское дно. Господь не желал наказывать Разиэля и приказал морскому ангелу Рехабу поднять книгу из глубин, а потом вернуть её Адаму и Еве.

Считается, что одна из книг Разиэля, «Сефер-ха-разим», попадала к Ною, который, благодаря её знаниям, сумел построить ковчег во время Всемирного Потопа (гигантского наводнения, очевидно вызванного таянием ледников). Позднее она досталась царю Соломону, который почерпнул из неё магические знания. Примечательно, что «Сефер- ха-разим» почти полностью противоречит многим законам привычного иудаизма. Она целиком и полностью состоит из своеобразных инструкций по выполнению одного или нескольких магических обрядов. Среди них – обращения к духам загробного мира, жертвоприношения, призывы ангелов и даже молитва Гелиосу, который, в свою очередь, является греческим божеством. Учёными считается, что книга создана на основе древних греко-египетских оккультных текстов.

В «Книге ангела Разиэля» так же, как и в «Сефер-ха-разим», достаточно подробно описывается применение магических заклинаний. Еврейский учёный Леопольд Цунц выделял три основные части в печатной версии книги – «Книга покровов», «Великий Разиэль» и «Сефер Ноах» («Книга Ноя»). Удивительно, что в ней можно найти гигантское собрание древних мифологических текстов, причём многие из них до сих пор остаются загадкой для исследователей. В книге тщательно изложены сведения об ангелологии (небесной иерархии), о значении знаков зодиака, имена Бога, а также всевозможные защитные заклятья. На авторство «Книги ангела Разиэля» мог претендовать Исаак Слепой, живший в конце 12-го столетия. Он был одним из первых идеологов реинкарнации в Средневековой Европе. Его также называли «отцом каббалы». Вполне вероятно, что Исаак мог составить и «Книгу ангела Разиэля», основываясь на других древнееврейских источниках. Однако истинное происхождение книги до сих пор не установлено.

Существовал ли Разиэль на самом деле или же был создан древними теологами? Этот вопрос остаётся без ответа уже долгие столетия. И самое главное, что именно подразумевается под «тайными знаниями», которые даровали некие божественные сущности людям? Практически каждая мифология об этом упоминает. Современные уфологи на этот счёт предположили, что упоминаемые в мифологиях ангелы вполне могут быть некими разумными сверхсуществами из других пределов космоса. Вероятно, они спускались к людям на Землю, дабы научить их ориентироваться в мире и жить гармонично. И если следовать этой теории, то Разиэль как раз являлся одним из таких созданий. Но откуда они приходили, и почему впоследствии исчезли? И правильно ли их поняли люди? Правильно ли воспользовались их знаниями? На эти вопросы ответов так же не имеется.

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