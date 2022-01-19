«На всех частях света живут дураки, которым нужны, извольте видеть, портреты»: 157 лет назад родился художник Валентин Серов

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19 января 2022, 10:16 Наталья Полянская

157 лет назад родился русский живописец и график, мастер портрета, академик Императорской Академии художеств Валентин Серов.



Родился художник 19 января 1865 года в Санкт-Петербурге, в семье композиторов. Серов учился рисованию у немецкого гравёра Карла Кёппинга. После чего, начал заниматься в Париже с И. Е. Репиным, который отмечал: «Он с таким самозабвением впивался в свою работу, что я заставлял иногда оставить её».



В начале лета 1880 года Валентин путешествовал с Репиным по Крыму и Украине, — по местам, связанным с Запорожской Сечью. Осенью был зачислен вольнослушателем в Императорскую Академию Художеств; одновременно, посещал частную студию П. П. Чистякова. И уже через четыре года летом, работая в Абрамцеве, создал одно из первых своих значительных произведений — портрет Л. А. Мамонтовой.



Получил в Академии «серебряную второго достоинства медаль от 27 апреля 1885 г. за этюд с натуры». В мае вместе с матерью уехал за границу, где встретился со своим первым учителем рисования Кёппингом.

Наиболее популярной работой художника является картина «Девочка с персиками».

В начале 1886 года были написаны этюды «Зима в Абрамцеве», портрет певицы Марии Ван Зандт; в мае у Симоновичей, в Едимоново Тверской губернии, Серов встретился со своей невестой Ольгой Трубниковой и написал её портреты у открытого окна; летом этого года его друг В. Д. Дервиз, обвенчавшись с Надеждой Симонович, приобрёл неподалёку обширное поместье Домотканово, куда позже неоднократно будет приезжать Валентин Серов. В сентябре было принято окончательное решение оставить Академию и, забрав документы, он был вынужден решать возникший вопрос с отбыванием воинской повинности, в связи с чем переехал в Москву, — к Мамонтовым.



В 1894 году Серов был избран членом Товарищества передвижных художественных выставок. На XXII Передвижной выставке были показаны портрет С. А. Толстой и пейзаж «В Крыму». После выставки В. В. Стасов просил Серова написать портреты В. Шварца и А. Бычкова, но художник выбрал другое предложение: по заказу П. М. Третьякова был написан портрет Н. С. Лескова. После окончания и представления картины «Александр III с семьёй», два месяца до конца сентября вместе с К. А. Коровиным он ездил по Русскому Северу, написав множество этюдов.



Его женой стала Ольга Федоровна Трубникова, воспитанница Симоновичей. У пары было шестеро детей.





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