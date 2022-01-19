Алексею Воробьеву исполнилось 34 года: жизнь и творчество певца

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19 января 2022, 10:10 Наталья Полянская

Свой день рождения сегодня отмечает российский певец и актёр Алексей Воробьев. Ему исполняется 34 года.



Родился 19 января 1988 года в Туле. Отец начальник охраны на предприятии, мать домохозяйка. В детстве занимался футболом, играл за тульскую юношескую команду. Хотел связать своё будущее с этим видом спорта, но выбрал музыку в качестве своей будущей профессии. Как ученик музыкального колледжа по классу аккордеона, Воробьёв с детства неоднократно выступал на различных конкурсах. После окончания обучения принял решение поступить в музыкальное училище на вокальное отделение. Кроме того, Алексей был солистом тульского фольклорного ансамбля «Услада». В 2005 году стал победителем IV Дельфийских игр России в номинации «Народное пение» и получил золотую медаль за сольное исполнение. В том же году прошёл кастинг телеконкурса «Секрет успеха». Дойдя до финала, занял третье место. Затем переехал в Москву и поступил в Государственное музыкальное училище эстрадно-джазового искусства. В 2006 году подписал договор с Universal Music Russia.



В 2009 году снова попал в число финалистов национального отбора на конкурс песни «Евровидение» с песней «Ангелом быть», но был вынужден снять свою кандидатуру из-за занятости в другом проекте.

В 2011 году певец подписал контракт с музыкальным продюсером RedOne, известным по работе с Lady Gaga, Энрике Иглесиасом, Ашером и другими. Согласно контракту, Воробьёв выступал под псевдонимом Алекс Спарроу.



Свою карьеру в кинематографе Воробьев начал в 2006 году со съёмок в телесериале «Мечты Алисы». Весной 2008 года окончил Государственное музыкальное училище эстрадно-джазового искусства и поступил в Школу-студию МХАТ на курс Кирилла Серебренникова. В 2010 году прекратил обучение из-за большой занятости.

В 2010 году участвовал в реалити-шоу «Жестокие игры», где вышел в финал и занял второе место. В том же году принял участие в телешоу «Лёд и пламень», где стал победителем в паре с фигуристкой Татьяной Навкой.



В 2014 году дебютировал в качестве кинорежиссёра, сняв короткометражный фильм «Папа», историю о том, как после смерти любимой дочери отец сходит с ума, будучи не в состоянии пережить потерю. Картина получила приз за «Лучший короткий иностранный фильм» на американском фестивале Action On Film Festival.



В 2008 году артист познакомился с актрисой театра «Табакерка» Анной Чиповской, он ухаживал за ней больше года, но позже пара рассталась. После чего Алексей встречался с актрисой Оксаной Акиньшиной. Они расстались в начале мая 2011 года. В августе 2011 начался роман с певицей Викторией Дайнеко, однако они расстались в мае 2012 года.



В конце января 2013 года СМИ распространили новость об автомобильной аварии, произошедшей на одной из дорог Лос-Анджелеса, в результате которой левая половина тела Воробьёва оказалась частично парализованной.



Последний год ходили слухи о романе Алексея Воробьева с доктором Натальей Зубаревой. Их часто видели вместе на мероприятиях. Более того, Алексей и Наталья часто улетали в совместный отпуск с тех пор как Воробьев начал активно сниматься в США.

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