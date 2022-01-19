Депутат Госдумы Нилов: себестоимость теста 150 рублей, а для людей он стоит 1500 - 1800

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19 января 2022, 09:52 Источник: Аргументы Недели - Крым

Фото: Депутат Госдумы Олег Нилов

Подозрение, что производителям и их «кураторам» выгодна ситуация с большим количеством заболевших высказал справедливоросс Олег НИЛОВ.



Сегодня с трибуны Госдумы он напомнил коллегам, что вице-премьер Татьяна ГОЛИКОВА на правительственном часе не смогла ответить на вопрос о себестоимости теста, проверяющего наличие ковида. «ГОЛИКОВА тогда сказала, что не знает и запросит данные у минпромторга»,- напомнил НИЛОВ и привел данные собственного запроса, сделанного в минпромторг: «себестоимость 120-150 рублей».



«А для людей он стоит 1500-1800 рублей! Где ФАС? Где прокуратура?» - возмутился депутат.



НИЛОВ попросил коллег обратить внимание на тот факт, что, несмотря на распространение штамма «Омикрон», люди из-за рубежа прилетают в Россию, не проходя тестовый контроль на наличие или отсутствие заболевания.



«Штаб по борьбе с ковидом нам отвечает, что тестирование не имеет смысла. Это и понятно: чем больше народа заболеет – тем больше понадобится тестов»,- сделал вывод работник Госдумы.



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