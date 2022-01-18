Ингеборга Дапкунайте и Джон Малкович работают в Риге

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

18 января 2022, 19:24 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Кадр из фильма «Про любовь. Только для взрослых»

Вот и «занес» Новый год заморских звезд театра и кино в Ригу: 15 января в театре «Дайлес» начались репетиции международного театрального проекта. Российский режиссер Тимофей Кулабин ставит пьесу французского драматурга Бернара-Мари Кольтеса «В одиночестве хлопковых полей». В постановке примут участие Ингеборга Дапкунайте и Джон Малкович. Премьера состоится в мае 2022 года. Латвийские СМИ разузнали «секреты» закулисья.



"В театре "Дайлес" уже идут репетиции. У нас работает замечательный актерский состав и всемирно известный режиссер Тимофей Кулабин. Театр "Дайлес" является продюсером спектакля в этом международном проекте", — говорит директор театра Виестурс Кайришс.



Репетиции пьесы пройдут в два этапа, первый из которых закончится 25 января. Затем постановочная группа вновь встретится в Риге в начале мая, чтобы в конце месяца представить премьеру 28, 29, 30 и 31 мая. Спектакль в Риге будет на английском языке с субтитрами на латышском и русском языках.



"В 2022 году к теме запретного, невысказанного и непреодолимого влечения нужно обращаться иначе. Мы делаем спектакль о тайном желании, которое наказуемо и которое любое общество признает преступным – по действующему законодательству. В этом спектакле двое актеров, но только один персонаж. Большую часть времени мы проводим в подсознании, в кошмарных видениях героя, которого мы так и не увидим. Вместо него на сцене есть две противостоящие друг другу фигуры – они ведут напряженный, яростный и сложный диалог. Это диалог человека со своими собственными тайными желаниями и страхами. С тем, что он не решается сказать даже самому себе – и с тем, от чего он не может избавиться, не лишив себя при этом жизни. Это история человеческой сложности, которая сталкивается с миром, в котором сложность становится чем-то нежеланным, неуместным, почти неприличным. Этот мир порождает внутренний разлад, диссонанс, который убивает человека изнутри, как смертельный недуг" , — рассказывает о постановке режиссер Тимофей Кулабин.



Ингеборга Дапкунайте и Джон Малкович не впервые встречаются на театральной сцене, на их счету около десяти совместных проектов в театре и в кино. В 2009–2011 годах они играли в музыкальном спектакле Михаэля Штурмингера "Вариации Джакомо", который с большим успехом был показан во многих странах мира. В 2017 году актеры вместе снимались в российском фильме "Про любовь".









Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости