Латвиец, который украл советскую пушку, призывает прогнать «призрак оккупации»

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18 января 2022, 19:22 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

История о том, как некий латвиец украл советскую пушку в городе Екабпилсе, увы, имеет продолжение. Преступник осквернил мемориал, посвященный погибшим советским солдатам времен ВОВ. Впрочем, себя он вандалом не считает, а называет – патриотом Латвии.

Некий Гундарс Калве решил «наследить» в истории Латвии тем, что уничтожил советскую пушку в городе Екабпилсе и «поплясал» на костях тех, кто освобождал его страну от нацистов. Более того, он дает интервью латышским журналистам, которые националистически настроены ко всему советско-русскому. Интервью дает с удовольствием, надо отметить.

Если честно, то данное интервью с экс-комсомолкой и патриоткой советских времен Элитой Вейдемане, которая в независимой Латвии «переобулась» в полете в «даму концлагеря СС», смахивает на «записки сумасшедшего»… Судите сами: на вопрос «дамы» о том, как его раскрыла полиция, болезный отвечает: «Нет такого, чтобы полиция меня раскрыла. С главой полиции мы знакомы 20 лет, я начинал свою жизнь, как крестьянин, а он как полицейский чиновник. Он вызвал меня на дружеский разговор, рассказал, что давление на него со всех сторон. Он понял из моих интервью, что я признался в похищении пушки и сказал: «Тогда, может быть, мы бы могли договориться, что ты дашь показания». Это было не спонтанное решение – я готовил его несколько лет. Знаете, я прожил прекрасную жизнь: участвовал против строительства метро в Риге, против гидроэлектростанции в Даугавпилсе. Эта такая проверка для русских, потому что прикоснулся к святыне русских шовинистов - оккупантской пушке. Вот латышские легионеры добровольно шли сражаться с Красной армией, национальные партизаны знали, что рано или поздно петля затянется, или их замучают до смерти. Я призываю латышей: будьте твердыми, вставайте на ноги, прогоните тот призрак оккупации, который ходит по нашей земле!»

Святые Угодники! Вона как «корежит» мужика-то! Видать, призраки СС и лесных братьев, покоя не дают человеку, а требуют расправы… В православной церкви такое поведение называется – бес вселился!

Какой вывод из «записок сумасшедшего»?

Теперь каждый вор в Латвии будет рассказывать о своем патриотизме к стране и дружбой с начальником полиции? Приехали! Вот оно правосудие в Латвии! Думаю, что не стоит путать патриотизм с воровством! Кстати, в Италии бюст Муссолини стоит, и никто его не сносит – история. Хотя, даже родственники диктатора не в восторге от этого.

А сейчас бы я хотела напомнить нацпатриотам Латвии!!! За все советское время (оккупация) памятник Свободы (Милда) не снесли, хотя звучали такие призывы от местных латышско-советских деятелей. Кто спас вашу святыню? Русская женщина! Скульптор Вера Игнатьевна Мухина! Понимаю, историческая память у ненависти напрочь отсутствует! Вот вопрос: а куда бы вы сейчас носили цветы латышским легионерам СС, и плакали о тяжелой судьбе латышского народа? Вам русские сохранили ваш символ государства, но для вас русские – враги! Знаете, не было бы русских, то жрали бы друг друга! Людоедство, честное слово!

Но главный вопрос: товарищ Калве утверждает, что латышские легионеры СС ШЛИ ДОБРОВОЛЬНО ВОЕВАТЬ! Господь Всемогущий! А вот мне историки Латвии наперебой утверждали, что их просто «загоняли» служить нацистам под страхом смерти! Вы уж определитесь, что и как, г-да историки! Патриот страны говорит же! Он точно знает!

Что касается комсомолки и националистки Элиты Вейдемане… Свою «славу» она получила после публикации статей «Мужчины моей жизни», которая позже вышла книгой: неудовлетворенная пожилая дама, мое мнение, предается воспоминаниям, как она совокуплялась с политической элитой Латвии. Интересно, пропустив через себя «конницу Буденного» осталась на «бобах»… Плохо, сорри, «работала»? Так теперь решила на национализме-патриотизме подзаработать? Мое мнение! Свобода слова, однако! Г-жа Вейдемане призывает наградить вандала за его патриотизм, а это уже восхваление преступления! Вы думаете, что ее призовут к ответственности? Конечно, нет! Премию выпишут? Возможно! Мое мнение!

Кстати, когда Ксения Собчак брала интервью у маньяка, то это вызвало негатив российского общества! А, что это значит? Что оно здоровое! А в Латвии у потенциального клиента желтого дома берут интервью и радуются, поощряют такие поступки, то, о чем это говорит? О проблемах с психикой! Я, конечно, не врач, а только высказываю свое мнение, но мне глянется, что до смирительной рубашки прям рукой подать!

Знаете, что самое мерзкое? То, что это недоразумение вместе с озабоченной публицистской, «поплясало» на костях тех, кто ценой своей жизни салютовал нам ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ! А, если на могилах их родственниках начнут плясать, то этим вандалам понравится?

А знаете почему эти недоумки-нацисты (других слов нет) так изощряются над памятью павших? Потому что дети ПОБЕДИТЕЛЕЙ им это позволили! Может, настала пора объяснить им, что такое хорошо, а что такое – мерзость? Объяснить так, чтобы поняли на веки вечные!

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