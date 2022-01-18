Андрей Разин попросил Анну Попову отменить концерты Юры Шатунова из-за несоблюдения санитарных норм

Музыкальный продюсер Андрей Разин направил обращение главному санитарному врачу страны Анне Поповой. Находясь в Майами, он очень переживает за судьбу россиян. Разин опасается, что на концертах Юрия Шатунова, запланированных с 19 января по 15 февраля, зрители не смогут соблюдать социальную дистанцию.
Андрею Разину не дает покоя, что в такое непростое время, когда по стране разгуливает штамм «омикрон», Юра Шатунов запланировал гастрольный тур по 12 городам. По словам шоумена, у него есть информация, что организаторы продают билеты в количестве, превышающем установленное процентное соотношение проданных билетов к общему числу мест в зале. Из-за этого зрители не могут соблюдать социальную дистанцию.
«В отличие от алчных организаторов концертов Юрия Шатунова, я, как руководитель группы «Ласковый май», все свои концерты отменил», – с обидой пишет Разин Анне Поповой. Он просит оперативно отменить или перенести концерты Юрия Шатунова.
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