В Дагестане мужчины 3 км по горам несли беременную односельчанку до больницы, автомобильной дороги нет уже давно

Аргументы Недели → Общество 13+

18 января 2022, 17:17

Жители Дагестана несли женщину несколько часов по горам.

В Сети обсуждают видео, на котором более десятка мужчин несут на носилках беременную женщину, которой срочно понадобилась медицинская помощь. Идти по горам им пришлось несколько часов.

Речь идет о маленьком селе Хушет. У женщины открылось кровотечение. Однако врачам не добраться – проехать на автомобиле невозможно уже много лет, а вертолеты прилететь не смогли, поскольку все случилось ночью. Бравые односельчане не растерялись и отправились в тернистый путь. На нашумевший видеролик обратил внимание даже Хабиб Нурмагомедов.

В администрации оправдываются, что жителям села предлагали перебраться на равнинную местность, но они отказались. Поэтому некоторым женщинам, которые не хотят заранее ложиться в стационар, приходится рожать дома.

Беременной оказали помощь, ее жизнь спасена.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости