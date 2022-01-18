В Дагестане мужчины 3 км по горам несли беременную односельчанку до больницы, автомобильной дороги нет уже давно
18 января 2022, 17:17
В Сети обсуждают видео, на котором более десятка мужчин несут на носилках беременную женщину, которой срочно понадобилась медицинская помощь. Идти по горам им пришлось несколько часов.
Речь идет о маленьком селе Хушет. У женщины открылось кровотечение. Однако врачам не добраться – проехать на автомобиле невозможно уже много лет, а вертолеты прилететь не смогли, поскольку все случилось ночью. Бравые односельчане не растерялись и отправились в тернистый путь. На нашумевший видеролик обратил внимание даже Хабиб Нурмагомедов.
В администрации оправдываются, что жителям села предлагали перебраться на равнинную местность, но они отказались. Поэтому некоторым женщинам, которые не хотят заранее ложиться в стационар, приходится рожать дома.
Беременной оказали помощь, ее жизнь спасена.
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