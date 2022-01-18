Аргументы Недели Общество 13+

В Дагестане мужчины 3 км по горам несли беременную односельчанку до больницы, автомобильной дороги нет уже давно

, 17:17

В Дагестане мужчины 3 км по горам несли беременную односельчанку до больницы, автомобильной дороги нет уже давно
Жители Дагестана несли женщину несколько часов по горам.

В Сети обсуждают видео, на котором более десятка мужчин несут на носилках беременную женщину, которой срочно понадобилась медицинская помощь. Идти по горам им пришлось несколько часов.

Речь идет о маленьком селе Хушет. У женщины открылось кровотечение. Однако врачам не добраться – проехать на автомобиле невозможно уже много лет, а вертолеты прилететь не смогли, поскольку все случилось ночью. Бравые односельчане не растерялись и отправились в тернистый путь. На нашумевший видеролик обратил внимание даже Хабиб Нурмагомедов.

В администрации оправдываются, что жителям села предлагали перебраться на равнинную местность, но они отказались. Поэтому некоторым женщинам, которые не хотят заранее ложиться в стационар, приходится рожать дома.

Беременной оказали помощь, ее жизнь спасена.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

РК

В мире

Проект новой конституции Белоруссии в ближайшие дни внесут на рассмотрение Лукашенко

Проект новой конституции Белоруссии в ближайшие дни внесут на рассмотрение Лукашенко

Глава администрации белорусского лидера Игорь Сергеенко сообщил, что доработанный проект новой конституции может быть внесен на рассмотрение Александра Лукашенко в ближайшие дни.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Общество

В мире