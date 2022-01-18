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Собянин сообщил, что омикрон-штамм доминирует в Московском регионе, но число госпитализаций пока не растет

, 14:57 Источник: РИА Новости

Собянин сообщил, что омикрон-штамм доминирует в Московском регионе, но число госпитализаций пока не растет
служба дезинфекции, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что новый вариант коронавируса «омикрон» доминирует в Москве и Подмосковье. Штамм распространяется быстрее, чем его предшественники, но при этом протекает в более легкой форме.

«Абсолютно правильно был сделан вывод о том, что тяжесть заболеваний при "омикроне" меньше, и мы видим, что несмотря на удвоение количества заболевших, количество госпитализаций за прошлую неделю и вот понедельник практически не выросло»,- поделился градоначальник.

Собянин не исключает, что госпитализации все равно будут расти с кратным увеличением количества заболевших «омикроном».

Ранее сообщалось, что в Москве продлили режим самоизоляции для пожилых старше 60 лет, а также требование к работодателям отправить на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников.

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