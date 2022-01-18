18 января отмечается Крещенский сочельник

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18 января 2022, 14:27 Наталья Полянская

18 января Русская Православная церковь отмечает день Навечерия Богоявления Господня или Крещенский сочельник.

Крещенский сочельник — это вечер-приготовление перед большим православным праздником, который называется Богоявление Господне или Крещение. Этот праздник православной церкви принадлежит к числу двунадесятых. В этот день вспоминается крещение Иисуса Христа Иоанном Предтечей (Крестителем) в реке Иордан.

В день праздника и в день Крещенского сочельника совершается Великое водоосвящение. Во дворах храмов тянутся длинные очереди за святой водой. Если человек по каким-либо серьезным причинам не может пойти на службу или живет в тысяче километров от ближайшей церкви, он может прибегнуть к целительной силе простой воды, взятой из обычного водоема в крещенскую ночь, хотя святой такую воду считать нельзя. На праздник Крещения Господня вода в храмах освящается по особому чину — великим Иорданским освящением и называется крещенской. Подвижники христианского благочестия называют освященную воду лучшим лекарством от всех духовных и телесных недугов. Часто духовники «прописывают» своим приболевшим чадам крещенскую водичку — каждый час по ложечке, с верой, конечно. Ею и умывать больного можно, и постель кропить. Правда, женщинам в критические дни принимать крещенскую воду не благословляется. Но это если женщина в остальном здорова. А если она больна, то даже сие обстоятельство роли не играет. Крещенская вода да будет ей в помощь!

Считается, что святая вода не портится, поэтому ставить в холодильник её не надо. Православные хранят ее в Красном углу, рядом с иконами. Кроме того, капля святыни море освящает. Можно взять обыкновенную, неосвященную воду и добавить туда капельку крещенской, она вся и освятится.

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