«Если я сяду дома и буду печь хачапури — я закончусь не только как певица, а и как женщина»: Тамаре Гвердцители исполнилось 60 лет

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18 января 2022, 14:11 Наталья Полянская

«Если я сяду дома и буду печь хачапури — я закончусь не только как певица, а и как женщина и как человек»: Тамаре Гвердцители исполнилось 60 лет.

Свой день рождения сегодня отмечает советская, грузинская и российская эстрадная певица, пианистка, композитор, а также актриса Тамара Гвердцители. Ей исполняется 60 лет.

Тамара родилась в грузинской семье 18 января 1962 в Тбилиси. В семь лет девочка начала учиться музыке, поступила в специальную музыкальную школу при Тбилисской консерватории. В начале 1970-х годов Тамара стала солисткой детского эстрадного ансамбля «Мзиури», в составе которого объездила с гастролями весь Советский Союз, гастролировала в двенадцати странах мира. Была и певицей, и пианисткой, и гитаристкой, исполняла с ансамблем народные грузинские, армянские, русские, украинские и современные эстрадные песни. В шестнадцать лет участвовала в музыкальном аудиоспектакле «Наш друг — Буратино» в роли грустного Пьеро.

После школы в 1979 году Тамара поступила в Тбилисскую консерваторию и окончила её по классу фортепиано и композиции, а также окончила специальный колледж по вокалу. Ещё на третьем курсе Гвердцители стала солисткой эстрадно-симфонического оркестра Гостелерадио Грузии.

В 1982 году принимала участие в конкурсе популярной музыки в Дрездене, в 1988 году победила на конкурсе «Золотой Орфей», выступала в качестве приглашённого артиста на фестивалях в Сопоте и Сан-Ремо. А с 1987 года молодая певица уже сама выступала в роли члена жюри музыкальных фестивалей.

В репертуаре песни гражданского звучания соседствовали с песнями элегическими, лирическими. Постепенно появлялось всё больше песен её собственного сочинения: «Посвящение женщине» на ст. М. Цветаевой, композиция «Моя любовь Пиаф». Поёт в сопровождении оркестров под упр. А. Михайлова, М. Кажлаева. Из крупных событий её творческой жизни надо назвать сольный концерт в «Олимпии».

В 2010 году исполнила партию Кармен на сцене Днепропетровского оперного театра с миланским баритоном Джованни Рибикьезу, готовит постановку оперы в Москве с дирижёром Владимиром Зивой, снимается в кино, играла в Театре Российской армии в мюзикле «Человек из Ламанчи» с Владимиром Зельдиным, выступает с сольными концертами и совместной программой с Дмитрием Дюжевым, а в 2010 году блестяще дебютировала в новом для себя жанре моноспектакля.

Первым мужем Тамары был Георгий Кахабришвили, режиссёр, занимал должность заместителя председателя Гостелерадио Грузии. От него у певицы есть сын Александр. Вторым избранником актрисы был Дмитрий Бреслав — адвокат, эмигрировавший из СССР, жил в Бостоне и умер от остановки сердца. Третьим мужем являлся Сергей Георгиевич Амбатьело, доктор медицинских наук, сотрудник научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева. Расстались из-за ревности Сергея, прожив вместе три года.

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