В Челябинской области появится единый спортивный портал

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18 января 2022, 13:44 Татьяна Михайлова

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Запуск запланирован на 2022 год.

На Южном Урале будет создан единый спортивный портал, который объединит всю информацию о спортивных объектах, соревнованиях, мероприятиях, школах, секциях, тренерском составе, индивидуальных занятиях. Об этом сегодня в рамках пресс-конференции, которая состоялась в пресс-центре «Гранада Пресс», рассказал министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов.

Глава ведомства также рассказал о переводе массовых социально значимых услуг в электронный вид. В 2021 году южноуральцам на портале «Госуслуги» стали доступны 92 электронные услуги, такие как перевод жилого помещения в нежилое, согласование проведения переустройства и перепланировки помещения в многоквартирном доме и многие другие.

Одним из ключевых событий прошлого года стало принятие Стратегии цифровой трансформации региона. Документ предполагает реализацию 60 проектов в образовании, здравоохранении, государственном управлении, экологии и других сферах.

«Жители нашего региона смогут получать электронные услуги, такие как запись детей на программы дополнительного образования, «в два клика», без необходимости предоставлять большое количество документов», — прокомментировал одну из задач Стратегии министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов.

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