Как в Поморье бесчинствовали бандиты при попустительстве силовиков

Аргументы Недели → Общество 13+

18 января 2022, 13:42 Источник: Новая газета

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Поморское село Умба называют «терской Кущевкой». Местного жителя Максима Тюлькова обвиняют в том, что в новогоднюю ночь он зарезал человека. Почти весь поселок скидывается ему на адвоката, почитая народным мстителем. Люди уверены, что, если бы здесь выполняли свои функции полиция, суд и прокуратура – не было бы убийства и сломанных судеб.



Виктору Тимченко и его брату Владимиру много лет в поселке пытались дать отпор, но ни полиция, ни следствие, ни суд в этом не помогали. Даже два обращения жителей к президенту результата не дали. И потому участник случайной драки - бывший пожарный-десантник Максим Тюльков, ныне обвиняемый в убийстве Виктора Тимченко, в поселке для многих из них - герой.



Братья Тимченко приехали в эти места работать на лесоповал, а позже перебрались в райцентр. Старший брат, Владимир, воевал в Чечне, подорвался на БТР, получил ранение и орден Мужества. Сейчас он работает водителем на маршрутке. Деятельность младшего брата здесь оценивают с трудом: ловил рыбу, выпивал…



Официально лосось здесь ловится по лицензии. Работы в районе почти нет, люди кормятся рыбой. За рыбу их то и дело штрафуют пограничники. Погранслужба ФСБ делает здесь показатели по пресечению браконьерства. Поэтому половина поселка свое отсидела.



В Умбе нет ЦРБ, есть филиал больницы соседнего, Кандалакшского района. При сложных случаях скорая везет в Кандалакшу — за 100 км.



Владимир Тимченко имел за плечами два условных срока — за грабеж и вымогательство. А в 2014 году он был осужден за то, что ударил в лицо полицейского и сорвал с него погон. И по новому делу Тимченко вновь умудрился получить «условку» — 2 года 6 месяцев.



Местной полиции в Умбе по сути нет, и бойцов ППС командируют сюда из Кандалакши. Ночью Тимченко с приятелями явились в квартиру, которую снимали приехавшие полицейские, чтобы узнать, «исправно ли они платят налоги». Похоже, что вламывались они довольно активно, поскольку полицейские встретили их с автоматами наперевес. А при попытке задержать «гостей» за то, что таскаются по поселку пьяными, завязалась драка.



В материалах суда имеется одна деталь: экспертиза обнаружила у подсудимого нарушения психики, связанные с употреблением психоактивных веществ. Однако он, продолжает заниматься частным извозом — доставляет людей по маршруту Мурманск — Умба.



За вымогательство старшего Тимченко осудили, когда он вместе с неким приятелем избил местного рыбака, пытаясь отнять у него лодочный мотор. Рыбак начал отстреливаться и, благодаря этому, спасся.



Осудили Владимира и за грабеж, когда с приятелем Б. они вынесли из местного магазина две бутылки водки, предварительно запугав продавщиц. Статьи средней тяжести, сроки — условные. Попытку заменить условное наказание реальным государство делало однажды, 5 лет назад, но суд в этом ходатайстве отказал.



Местные жители подозревают, что у братьев Тимченко в правоохранительных органах есть некий покровитель. Бывало, что материалы с жалобами на них у них же в руках оказывались — они знали, кто на них написал и что. Их здесь называют беспредельщиками.



У младшего брата - Виктора Тимченко – судимость была только одна - за избиение, но при этом его местные боялись еще больше, чем старшего. В ноябре 2018 года Михаилу Кокорину было 17 лет, избили его в доме друзей. Требовали, чтобы парень показал, где прячется его старший брат. Тимченко подозревал, что тот недавно проколол колеса его машины.



Об этом избиении рассказала мама потерпевшего:



«Избили очень жестоко. Тимченко Виктор и Миша Тарасов. Они просили, чтоб мой сын сказал, где старший брат его. А он говорит: «Не знаю». Начали избивать кочергой, потом оторвали ножку от стола — ею начали бить. Живого места не было на нем. Скорая приехала, так врач даже испугался, не знал, куда укол делать. У него носки были белые, так даже они стали красного цвета. Его ставили к стенке, чтобы бить, он падал, они снова его поднимали и снова били — так он рассказывал. Отстали, только когда он пообещал через неделю отдать 20 тысяч рублей.



Я написала заявление, но дело сначала вообще не двигалось, потом стали меняться следователи. Мне предлагали деньги, мать их предлагала. Они от всех откупаются.



Виктор мне говорил: «У меня хороший адвокат, возьми деньги». Даже в прокуратуре сказали: возьми ты деньги, раз они предлагают, все равно ничего не будет. Я говорю: «Нет, не надо». Мне прямо не угрожали, но, когда делу дали ход, передавали мне через людей, что порежут меня. Все их боялись, а я одна пошла до конца, и посадили все-таки его».



Виктору Тимченко по этому делу вменили статью — «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», 2 года колонии-поселения. Через год он вышел по УДО.



Пенсионерка Татьяна Смолина рассказывает, что после общения с Тимченко ее бывший муж лишился квартиры. Мужчина был пьющим, по словам соседей, после развода ему стали приносить алкоголь. А потом судебные приставы выселили его из дома. Бывшей жене он сказал, что квартиру продал за 50 тысяч.



«Я не знаю, чтоб им кто-то прямо дань платил; больше, скажем так, не хотели ссориться с ними, поэтому таксисты, например, не брали денег за поездки, в магазинах могли дать бесплатно то, что они требуют, чтобы не было конфликта», - рассказал один из жителей Умбы.



Предположение в том, что братья тесно сотрудничали в качестве информаторов с определенной правоохранительной структурой, не высказывает здесь только ленивый.



Дошло до того, что жители Умбы записали два коллективных обращения к Владимиру Путину, в которых просили принять меры к братьям Тимченко, утверждая, что те держат поселок в страхе. После этого в Умбу приехали сотрудники ФСБ и задержали пятерых, в том числе Виктора Тимченко. Были изъяты боевые гранаты и оружие. Позже их отпустили.



«Многие люди пострадали. Били людей, вывозили куда-то. Коммерсантов запугивали. Если магазин закрыт, могли прийти домой, выбить двери, поднять из постели, чтоб открыли магазин. И взять алкоголь, сигареты — бесплатно, конечно. Держали в страхе. Видимо, сотрудничали с кем-то. Может быть, с полицией, может быть, еще с кем-то», - рассказал местный житель, инвалид Юрий Ковалев.



Одна из участниц видеообращения сообщила о личном контакте с Виктором Тимченко.



«Мы с Витей общались, но однажды, когда я была в компании, а он хотел зайти, я к нему вышла и прямо сказала: «Тебя там не ждут». Тогда он меня посадил в машину, вывез в лес и там начал бить. Я побои снимала, подавала в суд, но он мне пригрозил, что приведет много свидетелей, которые скажут, что я сама была пьяна и упала. И я заявление забрала», - рассказала она.



После видеообращения, по словам Юрия Ковалева, авторам было сказано, что «их поубивают и вопрос решат».



Сейчас Максиму Тюлькову вся Умба скидывается на адвоката. Он отмечал Новый год вместе с семьей в местном баре «Сова». Все случилось, когда Тюльковы собирались уходить из бара. Максим вышел покурить, ждал жену с родственницей. Когда женщины вышли на крыльцо, все уже было кончено.



О причинах конфликта доподлинно неизвестно. Причиной смерти Виктора Тимченко, по данным СК, явились кровопотеря и травматический шок.



Максим Тюльков тоже имел судимость. В 2012 году после задержания он несколько раз ударил оперативного дежурного. Получил три с половиной года условно. Работал десантником-пожарным до прошлой весны, когда пришлось уйти по состоянию здоровья — у Тюлькова нашли рак, резецировали почку. Шабашил, возил совхозное молоко, на днях должен был ехать на собеседование — нашел неплохое место работы в другом городе.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости