В Госдуме перечислили льготы, о которых россияне могли не знать

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18 января 2022, 13:46

здание Госдумы, фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

Государственная Дума России сообщила о мерах поддержки, про которые местные жители могли не знать. Соответствующая публикация размещена на странице ведомства «ВКонтакте».

Россияне с двумя и более детьми имеют право не платить НДФЛ при продаже квартиры для улучшения условий проживания. Отмечается, что жилье нужно приобрести в год продажи предыдущего или не позднее 30 апреля следующего года. Ее площадь и кадастровая стоимость должны быть выше, чем у старой. Также кадастровая стоимость проданного жилья не может превышать 50 миллионов рублей.

Уточняется, что на момент покупки у семьи не должно быть в собственности недвижимости, площадь которой на 50% больше, чем новой квартиры.

Кроме того, в ГД рассказали, что пенсионеры имеют право не платить налог на имущество. Человеку необходимо обратиться в ФНС и указать один объект каждого вида недвижимости, например, квартиру, дом и гараж.

При этом многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды первой и второй группы, а также семьи с детьми-инвалидами могут не платить земельный налог на шесть соток. Помимо этого, в ГД напомнили о налоговом вычете с потраченных сумм на покупку квартиры, ипотеку, оплату обучения или медицинских услуг и пр.

Еще дети в возрасте до трех лет и дети младше шести лет из многодетных семей могут получать бесплатные лекарства. Препараты выдают в аптеках для льготников по рецепту от педиатра.

Также семьи, где первый или второй ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2018 года, могут получать ежемесячное пособие, если доход на одного из родителей не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе.

В ГД добавили, что семья может получить субсидию, если ее расходы на оплату жилья и коммунальных услуг превышают фиксированную максимально допустимую долю дохода семьи в каждом конкретном регионе.

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