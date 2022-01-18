В 2022 году получить выплату на газификацию смогут больше южноуральцев

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18 января 2022, 12:58 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

В Челябинской области будет продолжена федеральная программа догазификации, инициированная Президентом России Владимиром Путиным.

Во время заседания Президиума регионального политсовета ЧРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» губернатор Челябинской области Алексей Текслер анонсировал расширение перечня категорий льготников, которые смогут получить государственную поддержку по приобретению и установке газового оборудования. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

С 2022 года получить эту меру соцподдержки смогут инвалиды I и II групп со среднедушевым доходом, размер которого не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения, являющиеся собственниками жилых помещений; а также совместно проживающие пенсионеры, достигшие 65 лет, которые (один из которых) являются (является) собственниками (собственником) жилых помещений.

Как подчеркнул Алексей Текслер, важно не только довести газ домохозяйств, но и помочь нуждающимся приобрести внутридомовое газовое оборудование. Глава региона поручил главам, областному исполкому и местным партийным организациям оказать содействие южноуральцам по сбору документов и оформлению заявок на подключение к газу, кроме этого, усилить информационную работу.

Добавим, что в 2022 году в Челябинской области планируется догазифицировать почти 20 тысяч домовладений.

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