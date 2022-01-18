Обязанность фронтовиков платить налог за подарок омрачает радость от самого подарка

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18 января 2022, 10:05

С первых страниц печатных и электронных изданий Печоры (Республика Коми) не сходит новость о подарке ветерану Великой Отечественной войны, с которого пришлось платить налог.

Потребовать с фронтовика налог за подарок разве это не одно и то же, что посушить носки на вечном огне или помочиться на портреты ветеранов?

К 75-летию победы в ВОВ Мария Александровна Урасинова получила от местного Совета ветеранов денежный подарок. Позже пришло письмо из налоговой, в котором предлагалось уплатить за подарок налог. После разбирательств выяснилось, что налог нужно было заплатить ещё в прошлом году. Из-за просрочки ветерану была начислена пеня. Родственники бабушки рассказали, что их никто не уведомлял об особенностях такого подарка. Чтобы не расстраивать пожилого человека, налог за неё уплатила дочь. В этом году ветерану исполняется 99 лет. В годы войны она была медицинской сестрой. За участие в боевых действиях Мария Александровна имеет множество наград.



«Письма счастья» из налоговой полиции ветераны в регионе получали и ранее. Родственники фронтовиков и тружеников тыла сообщают, что от такого хамства одаренные сильно расстраиваются. Точной информации о количестве «писем» из налоговой службы ветеранам нет. Но в социальных сетях родственники то и дело сообщают о неприятных ситуациях. Чиновники регионального парламента намерены проработать закон, освобождающий ветеранов от налогов.

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