«Талибан» взял газовый след

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18 января 2022, 09:09 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Запрещенная повсюду и везде афганская радикальная мусульманская власть начала читать Александра Пушкина. Во всяком случае, твердо выучила строки: «Он уважать себя заставил. И лучше выдумать не мог!». А так как уважения в современном мире добиваются поставщики и проводники углеводородов, то Кабул смог договорится о начале строительства газопровода ТАПИ.

ТАПИ (сокр. Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия) был разработан и спроектирован чуть ли не с советских времен. Однако из-за понятных причин вошел в категорию мировых долгостроев. Если сообщение МИД Афганистана о начале строительства, правда (а предполагается также и строительство линии электропередачи ТАП (Туркменистан – Афганистан – Пакистан) и расширение железой дороги из Туркменистана в Афганистан), то Кабул становится серьезным игроком на рынках Азии.

И он не просто «уважать себя заставит», а с ним будут носиться, как с писанной торбой. Ещё бы: из туркменского месторождения «Галкыныш» через Герат и Кандагар и пакистанские Кветта и Мултан до Индии будет качаться 33 млрд. кубометра газа в год! Причем качаться уже в 2024-25 годах.

Как ни странно, но Москва тоже поддерживает ТАПИ. Во-первых, в этом случае туркменский газ уйдет из Европы, что открывает новые возможности для нашего когда-то народного достояния. Во-вторых, особо приближенные российские трубопроводные компании могут поучаствовать в дележке строительного пирога, который оценивается в 8-10 млрд. долларов.

Однако пока непонятна позиция Китая, который скупает практически весь экспортный туркменский газ.

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