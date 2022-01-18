Перспективы города-спутника обсудят в Челябинске

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

18 января 2022, 07:38 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

Мэр Копейска Андрей Фалейчик станет гостем «Большой редакции».

Сегодня, 18 января, состоится очередной выпуск проекта «Большая редакция». На вопросы руководителей ведущих СМИ региона и южноуральцев ответит глава Копейского городского округа Андрей Фалейчик. Темой обсуждения станет жизнь города-спутника и как он может выйти из тени мегаполиса.

«Большая редакция» начнется в 11 часов. Трансляция будет доступна на канале «Гранада ТВ» в YouTube.

Напомним, что «Большая редакция» — это проект медиахолдинга «Гранада Пресс», поддержанный Челябинской областной универсальной научной библиотекой.

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