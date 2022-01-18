Как раскрыли международную банду педофилов

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18 января 2022, 07:37 Антон Дубровский, Журналист Источник: "Московский комсомолец"

Не успел утихнуть скандал вокруг католических священников во Франции, как в России, а именно в Москве, вывели на чистую воду современную группу педофилов, которая начала свою деятельность еще в нулевых годах. Именно тогда начала действовать, а затем и процветать группировка под названием «Голубая Орхидея». Страшно сказать, но эта банда не просто развращала подростков случайным образом, а занималась похищением детей для своих ужасных «дел». Тогда, благодаря работе московских сыщиков, эту группировку удалось вывести на чистую воду. Но кто мог предположить, что у нее появятся последователи?

Корни преступной организации «Голубая Орхидея» уходят в 1990-е годы, когда в США российскими иммигрантами был создан одноименный сайт с детской порнографией. Именно тогда интернациональная банда педофилов создала схему похищения детей и регулярного распространения порнофильмов за рубежом. Преступников рассекретили и поймали в начале нулевых годов. Всего было заведено 64 уголовных дела в 24 странах мира. Безусловно, масштаб работы оперативников потрясает, но даже при таких показателях разоблачить всех последователей «Голубой Орхидеи» не вышло.

Имя одного из педофилов, которому каким-то образом удалось уйти от правосудия, Андрей Трушин. Это москвич, которого сейчас уже нет в живых, и именно он растлил своего племянника Рината Низамова. Мальчик рассказал о том, что с ним произошло после того, как его дяди не стало, но позже Ринат связался с последователями «Голубой Орхидеи» и стал главным фигурантом того же самого дела.

Новая банда попыталась изменить свое название, имидж и концепцию. Они утверждали, что выступают за любовь без насилия и называли себя «бойлаверами» (дословно «любителями мальчиков»). Суть их деятельности, впрочем, подобная презентация не меняла.

По рассказам следователей, преступники знакомились с детьми на столичных улицах, часто выбирая выходцев из неблагополучных семей. Они кормили ребят в различных забегаловках, после чего убеждали их поехать с ними на квартиру «поиграть в компьютерные игры» и растлевали их. Педофилы даже проводили регулярные общие встречи, на которых обсуждали результат своей деятельности, после чего обменивались своими несовершеннолетними жертвами. Между собой они называли их «заями», как бы цинично это не звучало.

Поводом к первому задержанию членов новой банды послужил единственный выпуск программы в Интернете, которую они собирались показывать там регулярно. В 2006–2007 году было задержано шесть членов группировки в возрасте от 18 до 37 лет. У всех них были различные прозвища (Стив, Булка, Мастер Бой, Котик). В миру все они имели нормальные профессии и жили обычной жизнью. Те, кто помладше - студенты. Тогда оперативники выяснили, что жертвами группировки стали 10 несовершеннолетних. Сперва Рината Низамова поймали за грабеж: он силой забрал телефон у юноши. Подросток рассказал о своем растлении Низамовым, но позже отказался от своих слов. В результате педофилу дали 2 года условно. Впрочем, дальше, во время работы над делом группировки «бойлаверов», сыщики доказали виновность Рината в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних. В 2008 году Низамову дали 4 года в колонии-поселения по статьям УК РФ «Половое сношение с несовершеннолетним» и «Развратные действия». К тому моменту он уже имел прозвище Гуд бой, под которой известен и сегодня.

Ринат Низамов вышел из тюрьмы в 2011 году, отсидев весь срок. Он сразу же попробовал пренебречь всеми ограничениями административного толка (такими, как запрет участвовать в детских мероприятиях, запрет выезжать из Московской области и так далее). Все эти попытки не остались без внимания правоохранительных органов, и Ринат оставался под наблюдением полиции до 2014 года.

Сперва показалось что Гуд бой действительно отошел от своих печально известных дел. Он вернулся к обучению в РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина и начал работать в нефтедобывающей компании на Сахалине. Ринат стал получать весьма неплохие деньги и путешествовать по различным странам мира. Впрочем, без своей «привычной деятельности» Гуд бой выдержал недолго: одна из его очередных поездок за границу обернулась для него новым арестом.

Низамов возвращался из Таиланда в 2017 году, когда его задержали в аэропорту «Шереметьево». В Таиланде он находился со своим любовником, который проходил по этому делу свидетелем. Прямо перед поимкой Гуд-боя полиция также взяла москвичей Бориса Брехова, Дмитрия Чурсина и уроженца Воронежа Василия Копылова (им сейчас 37, 45 и 37 лет соответственно). Копылов сразу согласился сотрудничать со следствием и рассказал оперативникам про остальных педофилов. В лапы растлителей попали несколько подростков, которых они затянули в свои сети по все той же старой схеме. Педофилы приглашали ребят на пикники, после чего, с помощью уговоров, отправлялись с ними на квартиру в районе Внуково, где и растлевали подростков. Все преступники получили от 11 до 17 лет колонии. Гуд бой же сел на этот раз на 14, 5 лет.

Выводы из всей этой истории возникают неутешительные. Существует информация, что некто из жертв Низамова сам уже успел изнасиловать двух подростков. Это шокирует, но не удивляет: многие специалисты считают, что дети, столкнувшиеся с насилием, сами потом становятся преступниками. Сегодня обсуждается законопроект о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов, который скоро должен войти в силу. Свою позицию по этому вопросу уже высказал председатель СКР Александр Бастрыкин и многие другие. Этот закон необходим, но, очевидно, что требуется новый подход в вопросах как контроля за педофилами, так и в оказании помощи их жертвам. Многие трагедии можно было предотвратить, потому как их виновники давно уже были на виду у правоохранительных органов. Кто виноват в том, что большинство этих преступлений происходило даже при условии наличия у полицейских информации о самих преступниках? Сложно сказать, но, очевидно, что для решения этой проблемы нужно понимать причины происходящего. Нужны дополнительные средства.

Стоит также помнить и не забывать о том, что большинство подобных проблем берут свое начало в детстве.

Все фамилии в данной публикации изменены.

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