Глава «Росатома» заявил о необходимости согласовать действия по контролю за судами на СМП с Минтрансом после затора в 2021 году

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18 января 2022, 07:40 Источник: РБК

лед, фото: pixels.com

Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что более 20 судов застряли во льдах Арктики в конце ноября 2021 года из-за несогласованности действий с Минтрансом. По словам чиновника, администрирование Северного морского пути (СМП) должно перейти к его ведомству.

«Дело в том, что при распределении полномочий по управлению навигацией на Севморпути в 2018 году часть их осталась у Минтранса: речь идет о ФГБУ «Администрация Севморпути», которая выдает разрешения на проход судов. Но как оказалось, контроль был недостаточным»,- высказал он.

Лихачев напомнил, что у «Росатома» есть штаб морских операций в Мурманске. Он отметил, что необходимо работать на СМП в «одно окно» и в любое время понимать местонахождение судов». Чиновник в ходе совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова добавил, что в 2021 году только глава дирекции СМП Вячеслав Рукша смог объяснить, где какое судно находится и как его вытаскивать.

«Росатом» вновь предложил обсудить распределение полномочий по СМП в феврале-марте 2022 года.

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