Путин поручил ФАС контролировать цены на стройматериалы

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17 января 2022, 22:20 Источник: kremlin.ru

фото: pixabay.com

Президент РФ Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) контролировать цены на строительные материалы. Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшегося 15 декабря 2021 года.

Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Президент поручил ФАС оценивать обоснованность повышения стоимости строительных ресурсов, которые поставляются или используются на госстройках. Согласно документу, следует не допускать необоснованный рост цен на стройматериалы.

Из-за рекордного увеличения стоимости на материалы госстройки в России оказались под угрозой. Реальная цена оказывается выше той, что прописана в госзаказе, и застройщики несут убытки.

В правительстве с целью решения этой проблемы был разработан механизм компенсации более высокой стоимости материалов.

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