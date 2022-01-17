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В Москве суд лишил прав родителей девочки, прожившей почти шесть лет в медцентре

, 21:28 Источник: ТАСС

В Москве суд лишил прав родителей девочки, прожившей почти шесть лет в медцентре
фото: pixabay.com

В Москве суд в понедельник лишил родительских прав мать и отца девочки, прожившей после рождения почти шесть лет в перинатальном медицинском центре "Мать и дитя". Все первые годы жизни малышка провела в палате с нянями и медицинским персоналом.

Пресненский районный суд удовлетворил иск отдела социальной защиты населения района Хамовники в отношении биологических родителей Татьяны Максимовой и Юрия Зинкина и лишил их родительских прав.

Ребенок появился на свет в 2014 году в столичной клинике "Мать и дитя", и после выписки мать вернула малышку в отделение патологии новорожденных.

О живущем в больнице ребенку узнали СМИ, история получила широкий общественный резонанс. Судьбой девочки заинтересовались органы опеки и попечительства и прокуратура.

Девочка родилась раньше срока. После рождения по медицинским показаниям девочке оказывался комплекс специальных процедур, требующих длительного пребывания в условиях стационара. Родители оплачивали проживание девочки в медцентре.

Медики выходили Сашеньку.

В 2019 году после очередного отказа родителей забрать ребенка обратилось в органы опеки и попечительства с просьбой разрешить ситуацию. Но родитель дочь не забирали. Был составлен акт об оставлении ребенка, переданный в органы опеки и попечительства.

Девочку в итоге забрали в приемную семью. Опекун хочет удочерить Сашу.  У нее будут младшие брат и сестра.

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