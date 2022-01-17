Южноуральцы получили поздравление от председателя Совета Федерации В. Матвиенко

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

17 января 2022, 20:29 Татьяна Михайлова

Фото с официального сайта Совета Федерации http://council.gov.ru/

17 января — День образования Челябинской области.

Сегодня, в день рождения Южного Урала, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко направила поздравительный адрес губернатору Алексею Текслеру и председателю Законодательного Собрания Александру Лазареву, а также всем жителям Челябинской области.

В письме отмечены историко-культурное наследие, природное богатство, индустриальные достижения региона. «Сегодня Челябинская область поступательно развивается, — отметила Валентина Матвиенко. — Реализуются социально значимые и инвестиционные проекты, созданы комфортные условия для ведения предпринимательской деятельности, эффективно работают предприятия горнодобывающей промышленности, машино- и приборостроения, сельского хозяйства. Органы государственной власти субъекта Российской Федерации многое делают для повышения уровня жизни людей, рационального использования значительного рекреационного потенциала региона».

В конце поздравления председатель Совета Федерации выразила надежду, что жители Челябинской области будут продолжать участвовать в решении приоритетных общенациональных задач, а также пожелала жителям региона благополучия, добра и процветания.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости