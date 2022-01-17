В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении автора большой фекалии, сделанной из снега

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17 января 2022, 20:02

Фото: соцсети

На Марсовом поле в Санкт-Петербурге на днях появился арт-объект из снега в виде фекалии. Установившего его художника Ивана Волкова задержала полиция.



В отношении автора инсталляции возбудили уголовное дело о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения.



«…умышленно, цинично, безнравственно, из хулиганских побуждений, пренебрегая общепринятыми правилами и нормами поведения, установленными в обществе, разместило арт-объект из снега в виде гигантских фекалий в луже желтого цвета, таким образом, своими умышленными действиями осквернило место захоронения умерших», — сообщается в постановлении о возбуждении уголовного дела.

По словам Ивана Волкова, какого-либо определенного смысла в этот арт-объект он не вкладывал. Отмечается, что размер снежной фигуры в длину достигал пяти метров.

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