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В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении автора большой фекалии, сделанной из снега

, 20:02

В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении автора большой фекалии, сделанной из снега
Фото: соцсети

На Марсовом поле в Санкт-Петербурге на днях появился арт-объект из снега в виде фекалии. Установившего его художника Ивана Волкова задержала полиция.

В отношении автора инсталляции возбудили уголовное дело о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения.

«…умышленно, цинично, безнравственно, из хулиганских побуждений, пренебрегая общепринятыми правилами и нормами поведения, установленными в обществе, разместило арт-объект из снега в виде гигантских фекалий в луже желтого цвета, таким образом, своими умышленными действиями осквернило место захоронения умерших», — сообщается в постановлении о возбуждении уголовного дела.

По словам Ивана Волкова, какого-либо определенного смысла в этот арт-объект он не вкладывал. Отмечается, что размер снежной фигуры в длину достигал пяти метров.

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