Рига: такой бури не было 17 лет

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17 января 2022, 19:14 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Поистине, чем-то Рига разозлила небесные силы – такой бури не было 17 лет. Скорость ветра превысила 100 км в час. Самолеты не могут приземлиться в аэропорту «Рига», многие районы остались без электричества, даже Домский собор пострадал.

Понедельник начался для многих латвийцев, увы, с неприятностей: сильные порывы северного, северно-западного ветра в столице были зарегистрированы около двух часов дня -27,7 м в секунду, а в центре города порывы доходили до 30 м в секунду. Как сообщили синоптики, самая мощная буря с 2005 года.

В большинстве случаев сломаны деревья, сорваны куски покрытия крыш, свыше 20 тысяч домохозяйств сидят без электричества.

Минимум в пяти случаях деревья упали на автомобили, вызовы спасателям поступают каждые несколько минут. Даже Домский собор пострадал – частично сорвано покрытие.

По информации спасательной службы Латвии, в рижских парках большое количество сломанных деревьев и находиться там жителям опасно.

В стране объявлено красное предупреждение, а это означает, что возможны значительные разрушения на обширных территориях, а также существует угроза жизни.

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