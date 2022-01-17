Директор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский увидел «красные линии» в песне Сергея Шнурова о коммунальных проблемах Петербурга

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17 января 2022, 18:58 Источник: Фонтанка.ру

Михаил Пиотровский, Zamir Usmanov/globallook.com

Директор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский увидел оскорбление и политический подтекст в клипе Сергея Шнурова «Пока так», в котором лидер группировки «Ленинград» высказался по поводу коммунальных проблем Петербурга, сообщает издание Фонтанка.ру.

«Всем известно и хорошо видно, что на наш город, на его выходцев ведется широкая атака, это политика. Печально, когда для нее используются такие обычные беды для города — мороз, снег, вывоз мусора, — заявил Пиотровский. — Это очень важные проблемы, но здесь тоже есть красные линии, и печально, что такие красные линии переходятся. Печально, когда Сергей Владимирович Шнуров соединяет мат с очень близкой сердцу каждого петербуржца замечательной лирической песней «Город над широкой Невой». И таким образом некий протест, может быть, даже вполне осознанный, превращается в оскорбление. А оскорблений в последнее время что-то становится слишком много в нашей жизни»,- сказал Пиотровский.

Как сообщалось, Сергей Шнуров выпустил клип, снятый на фоне заваленного мусором двора, основная мысль которого - «надо ж так загадить город».

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