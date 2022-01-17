В Петербурге работники Балтийского завода устроили стачку из-за обязательной вакцинации от COVID-19

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17 января 2022, 18:19 Источник: Фонтанка.ру

bz.ru

В Петербурге на Балтийском заводе в понедельник сотрудники провели стачку из-за отстранения от работы в связи с отсутствием у них QR-кодов о вакцинации от коронавирусной инфекции.

Утром рабочие и инженеры завода спешили на работу. На дверях проходной на Косой линии Васильевского острова их встретила табличка «Вход строго с QR-код, вакцинация». Пропуска непривитым от ковида работникам заблокировали.

Сотрудникам предприятия пришлось обратиться в полицию и в прокуратуру. Выразить протест против действий работодателя собрались несколько десятков человек. В пресс-службе завода изданию «Фонтанка» не назвали точное число тех, кому заблокировали пропуска из-за отсутствия QR-кода, но информировали, что сейчас «коллективный иммунитет не достигнут».

С учетом требования привить 80% работников завода, допуска на предприятие лишились более тысячи человек.

Отстранение от работы неожиданностью для непривитых сотрудников не стало. Соответствующие приказы они получили в конце прошлой недели. Основание — статья 76 Трудового кодекса и невыполнение постановления главного санитарного врача Петербурга.

В Санкт-Петербурге глава Роспотребнадзора Наталия Башкетова в октябре 2021 года ввела обязательную вакцинацию работников ряда предприятий.

Среди участников импровизированной стачки на Балтийском заводе и молодые специалисты, и опытные инженеры, и матерые пролетарии, отдавшие заводу полжизни.

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