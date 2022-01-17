Зюганов: борьба с инфляцией в последнее время обернулась в борьбу с теми, кто о ней говорит

Аргументы Недели → Общество 13+

17 января 2022, 16:02 Источник: Свободная пресса

Геннадий Зюганов, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов переживает, что государство не справляется со своей задачей по обузданию подорожания продуктов. Политик написал пост в соцсети и отметил, что реальная борьба с инфляцией в последнее время обернулась в борьбу с теми, кто о ней говорит,- сообщает "Свободная пресса".

Зюганов раскрыл, что Федеральная антимонопольная служба направила предостережения представителям бизнеса "в связи с публичными заявлениями о планируемом повышении цен".

"То есть, задирать вверх цены можно, но говорить об этом нельзя. Однако, от того, что рост цен имеет не обвальной, а ползучий характер, миллионам людей никак не легче",- отметил лидер КПРФ в публикации, опубликованной в его паблике в соцсети Вконтакте.

По мнению Зюганова, "нужно срочно принимать законопроект КПРФ о государственном регулировании цен на продукты первой необходимости", а то без реализации этих "предложений никакие декларации, заклинания, запреты не помогут обуздать очередной виток цен".

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости