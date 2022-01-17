Депутат Госдумы Светлана Бессараб: российских граждан ждёт новая пенсионная реформа

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17 января 2022, 15:44 Источник: URA.RU

Светлана Бессараб, фото из соцсети

В России будет проводиться новая пенсионная реформа. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что проект в парламент ещё не вносился, но, как известно, реформа будет предусматривать трансформацию накопительной части пенсии.

Бессараб пояснила, что отложенные гражданами денежные средства не будут облагаться налогами, будут софинансироваться со стороны государства и страховаться,- сообщает URA.RU.

По словам депутата, россияне смогут самостоятельно определить, куда и как им вносить отчисления. Средства будут софинансироваться со стороны государства. Бессараб привела пример: гражданин выделит 1000 рублей и государство добавит такую же сумму.

Светлана Бессараб сообщила, что в рамках дискуссий обсуждается вопрос об освобождении отчислений от налогов, до 6% от доходов или зарплаты. "Такие вклады должны страховаться по типу накоплений для физических лиц, до 1,4 миллиона рублей включительно", — сказала Светлана Бессараб.

Депутат пояснила: "Отчисления можно будет направить на страховую пенсию, и это очень важно".

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