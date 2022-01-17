Депутата Заксобрания Пермского края Илью Лисняка могут осудить за вымогательство

Аргументы Недели. Пермь → Общество 13+

17 января 2022, 15:27

Молоток судьи, pixabay.com

Депутат Законодательного Собрания Пермского края Илья Лисняк может предстать перед судом за вымогательство у экс-депутата Пермской городской Думы Надежды Агишевой. По сообщению источника «Новостей Перми» в правоохранительных органах, Лисняк якобы требовал уплаты «компенсации», взамен обещая прекратить критику в отношении Агишевой на подконтрольных ему пабликах в соцсетях. Сейчас в нюансах ситуации разбирается Следственный отдел по Ленинскому району Перми СУ СК РФ по Пермскому краю.

Напомним, Надежда Агишева подробно рассказывала о конфликте с Ильей Лисняком и медиаагенством «Кулич» на своей странице в «Facebook». Вот лишь некоторые вырезки:

«В январе месяце помощница депутата гордумы Ильи Лисняка Ирина Форсюк написала мне сообщение следующего содержания «Вы же знаете, что я руковожу крупнейшей региональной сетью соцмедиа-сообществ (VK-паблики, Instagram-новостные ресурсы, телеграм-каналы и все остальные соцсети)…».

«…Фактически этот разговор сразу выглядел как шантаж. Не отойдёте - будем мочить вас с использованием наших технологий. Всё это очень предсказуемо и в стиле этих персонажей. Ребята возомнили себя владельцами медиа-империи и решили поиграть в большие игры. Подзаработать..» – рассказывала экс-депутат гордумы.

Добавим, также Илья Лисняк может быть привлечен к уголовной ответственности.

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