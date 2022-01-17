В Волгограде возобновили премию, учрежденную более 45 лет назад

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17 января 2022, 15:23

Премию назвали в честь сталинградского журналиста – рабкора газеты «Борьба»

В этом году после перерыва в несколько лет в Волгоградской области возрожден журналистский конкурс имени Виктора Канунникова. Но если о традиции вручения премии у представителей профессионального сообщества ещё есть отрывочные сведения, то об истории возникновения конкурса и его основателях сегодня могут рассказать лишь единичные свидетели.

- Когда после многолетнего перерыва мы задумывали провести конкурс, то решили сделать его не только смотром современной волгоградской журналистики, но и экскурсом в ее прошлое. Мы бы хотели, чтобы это помогло почувствовать преемственность поколений, определить корни и факторы, влияющие на происходящее в наше время, – рассказал руководитель регионального отделения «Союза журналистов России» Вячеслав Черепахин.

Впервые ежегодную премию за лучшие журналистские работы, опубликованные в областных, городских, районных и многотиражных газетах, а также передачи радио и телевидения волгоградская организация Союза журналистов СССР учредила в 1975 году. Страна готовилась праздновать 30-летие Победы в Великой Отечественной войне, и развивающийся по отдельному специальному постановлению правительства Волгоград привлекал созидателей. Это было время, когда в городе раскрывались таланты не только строителей и промышленников, но и творческих работников: архитекторов, скульпторов, художников, писателей, журналистов.

Идея награждения последних региональной профессиональной премией ещё в начале семидесятых пришла к журналисту и общественному деятелю Виктору Борисовичу Ростовщикову.

- Виктор Борисович часто делился своими планами дома, поэтому я хорошо помню, как однажды он поведал об идее регионального конкурса и почётной премии, - рассказала его жена Людмила Николаевна Ростовщикова. – Он прошёл большую школу в редакциях столичных газет, дружил со многими известными людьми, был инициатором различных смелых по тем временам проектов. В 70-е был главным редактором газеты «Волгоградская правда» и считал, что многие его коллеги достойны поощрения.

Об имени конкурса долго думать не пришлось. Премию назвали в честь сталинградского журналиста – рабкора газеты «Борьба», а затем спецкора тракторного завода и зав. экономическим отделом «Сталинградской правды» Виктора Зиновьевича Канунникова. С первых дней войны он ушёл на фронт, погиб в ноябре 1942-го. Многие коллеги помнили его, как профессионала своего дела, человека творческого и достойного почётной памяти.

Имя героя увековечили сначала в профессиональном сообществе: с 1975 года грамоты получали все лауреаты регионального конкурса Союза журналистов. А через пару лет имя Канунникова в Волгограде присвоили одной из улиц в Ворошиловском районе.

Премия жила почти сорок лет, последний раз её вручали в 2016-м году, и вот теперь после перерыва журналисты города и области могут снова принять участие в творческом соревновании, отражающем преемственность поколений.

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