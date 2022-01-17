Как в России власть и христиане борются с «омикроном». Резонансные новости недели

Аргументы Недели → Общество 13+

17 января 2022, 11:41 Николай ХОХЛОВ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Редакция «АН» собрала топ новостей, вызвавших резонанс в Сети и СМИ на прошедшей неделе.



«Омикрон»: продолжение следует?



Закончились массовые новогодние гуляния, и в России вспомнили о существовании коронавируса. Чуть было не забыли, но вдруг спохватились.



В Красноярске против коронавируса устроили крестный ход. Правда, в этот раз он оказался автомобильным. Россияне водрузили на свои автомобили огромные иконы и отправились к находящимся в окрестностях поклонным крестам.



Напомним, что еще в марте 2020 года глава РПЦ Кирилл утвердил тексты молитв в связи с угрозой распространения COVID-19, с помощью которых верующие просят Господа пощадить людей от «губительнаго поветрия». Желающие могут найти специальные молитвы на сайте Московского Патриархата.



Президент РФ Владимир Путин хоть недавно и бывал в храме, но явно придерживается особой приметы, которая заключается в том, что бог предпочитает беречь бережёного. И речь тут не о какой-то охране или, упаси господи, бронежилетах: он приказал правительству готовиться к наступлению на Россию нового штамма «омикрон». Поскольку в этом плане ОДКБ – не помощник, ответственность за сие мероприятие было возложено на хрупкую, но вместе с тем уверенную в себе Голикову Татьяну Алексеевну. Именно ей от лица правительства предстоит разобраться с этим доселе невидимым российскому глазу врагом.



Вице-премьер РФ, в свою очередь, сообщила, что в правительстве пока отложено рассмотрение проекта закона о QR-кодах. А господин Володин, занимающий место спикера Госдумы заявил, что этот вопрос будет снят с повестки, поскольку законопроект следует доработать.



Тем временем депутат нижней палаты парламента от «Единой России» Максим Иванов написал в Facebook, что власти планируют сделать первую прививку от COVID-19 платной.



«В правительстве есть желание с марта этого года сделать прививку от коронавируса платной. Антиваксер? Плати!» - отметил единоросс.



Позже депутат извинился, назвав свое заявление опрометчивым.





Кандидат в президенты Южной Кореи заявил о претензиях на Русскую землю



Помнится, как в прошлом году во время предвыборных баталий за места в Госдуме Сергей Шойгу, шедший первым в списке от «Единой России», предложил россиянам построить в Сибири новые города и перенести туда столицу, дабы с еще большим усердием развивать регион. Чуть позже российские политики заговорили о возможностях переустройства на Дальнем Востоке. По-видимому, напряженная обстановка с Украиной, США и Казахстаном помешала пока воплощению этих планов в жизнь, но тут, как говорится, постучали, откуда не ждали.



Кандидат в президенты Южной Кореи Хо Ён Гён сообщил о своих планах взять в долгосрочную аренду у России Дальний Восток (да, у них тоже бывают выборы – прим. ред.).



«Мы сможем превратить эту местность в развитый регион», - заявил южный кореец.



Он добавил, что обязательно займется этим вопросом в случае своей победы на выборах.



«Если мы будем развивать восток России, она получит большую прибыль и экономические преимущества», - пообещал нам Хо Ён Гён.



По его оценкам, в Хабаровске и Магадане, а также на Сахалине, Камчатке и Чукотке «проживает много корейцев», и там можно создать «пояс экономического развития по направлению Пусан – Владивосток».



Сообщается, что рейтинг у этого политика совсем маленький, поэтому наш Дальний Восток он вряд ли потянет. Но симптом налицо.



Напомним, что в прошлом году Узбекистан заявил о желании арендовать российские поля, чтобы выращивать на них культуры для собственного потребления. Для этого в будущем ему потребуется миллион гектаров земли.





Рейтинг регионов России с самой высокой преждевременной смертностью



Чукотка, Чечня и Ненецкий автономный округ (НАО) признаны регионами с самой высокой преждевременной смертностью. Среди пяти худших - Тыва и Оренбургская область. Об этом сообщили в Минздраве РФ.



Наиболее благоприятная ситуация в этом отношении отмечается в Ингушетии, Адыгее, Севастополе, Карачаево-Черкесской республике и Калининградской области.



Главными причинами преждевременной смертности в нашей стране, по данным Минздрава, являются болезни системы кровообращения и органов пищеварения, новообразования и последствия COVID-19.



Тем временем в Омске на прошлой неделе одно из ритуальных агентств предложило необычную услугу. Ритуальщики готовы организовать прощальный салют из праха кремированных россиян.



«Прах кремированного засыпают в петарды и выстреливают ими в небо. Покойный рассеивается тысячами цветных огней в небесах», - говорится в описании услуги.



Представитель агентства уточнила, что такая услуга не является новшеством и уже пользуется неким спросом на Украине, в США и Москве.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости