В старом челябинском парке планируют построить школу тхэквондо

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17 января 2022, 10:13 Татьяна Михайлова Источник: Вечерний Челябинск

Фото предоставлено пресс-службой Администрации Челябинска

Предлагается участок около парка культуры и отдыха Курчатовского района.

17 февраля состоятся публичные слушания по поводу строительства физкультурно-оздоровительного комплекса — постоянного здания для СШОР «Корё» — в Курчатовском районе города Челябинска. Об этом сообщает издание «Вечерний Челябинск».

Сейчас у «Корё», в которой занимаются 1,5 тысячи человек, нет собственного здания. Тренировки проходят в 45 залах в разных частях города. Школу планируют построить на участке в границах проспекта Победы, улицы Молодогвардейцев, Комсомольского проспекта. Речь идет о территории близ ПКиО Курчатовского района. Часть парка благоустроена, а другая заброшена. Строительство школы поможет решить две задачи: организовать удобную тренировочную базу для спортсменов и обустроить участок.

Подробности о проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта опубликованы на сайте Администрации города Челябинска.

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