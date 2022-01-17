Мэр Челябинска Наталья Котова дала нагоняй дорожникам за соль на проезжей части

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17 января 2022, 09:47 Анна Семенова

После посыпки дороги быстро должны очистить. Фото Вячеслава Шишкоедова, из архива Южноуральской панорамы

Градоначальница потребовала предупреждать людей о подобных решениях.

Вновь на сегодняшнем аппаратном совещании в мэрии досталось представителям дорожного хозяйства. Мэр Наталья Котова озвучила многочисленные претензии от горожан за кашу на дорогах и тротуарах. Виной тому стала посыпка проезжей и пешеходной части солью.

Вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов рассказал, что реагенты были использованы в прошедшие выходные, так как произошел резкий перепад температур и прошел снегопад.

Наталья Котова уточнила, когда приняли решение о посыпке, и напомнила, что жителей необходимо заранее предупреждать о подобных мероприятиях. Так же мэр подчеркнула, что данную тему она поднимает в последний раз, дальше будут сразу приниматься решения. Хотя и согласилась, что применение соли в данном случае было оправдано: на дорогах образовались колеи, что могло бы сегодня привести к увеличению количества ДТП. Однако, после применения реагентов есть установленное время, в которое все подтаявшее должно быть тщательно выметено.

Ксензов заверил, что все работы по уборке оперативно провели еще ночью.

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