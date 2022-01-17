Что такое «безумная десятка» Принцхорна

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17 января 2022, 10:19 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

«Имеющиеся у человека художественные способности не обязательно должны быть уничтожены в процессе заболевания шизофренией, но фактически могут оставаться неизменными на протяжении долгого времени», - это слова известного немецкого психиатра. Имя ему – Ханс Принцхорн.

И именно он в ранние годы Веймарской республики посвящал своё время исследованию творчества душевнобольных и даже писал про них книги. Это был человек, для которого не существовало понятия «больное искусство». К искусству он относил творчество своих подопечных и даже восхищался им. Если бы не Принцхорн, мир едва ли узнал бы про множество неординарных произведений. Но кто же были те самые художники из «безумной десятки Принцхорна»? И какова была их жизненная история? Всем десяти пациентам, работы которых использовались в книге Ханса Принцхорна, были присвоены псевдонимы. Но все описываемые истории вполне реальны. Позднее, всё это сыграло огромную роль в становлении нового течения искусства, известного под именем сюрреализм.

1. Карл Генцель (в книге – Карл Брендель) – 1871-1925.

Это единственный автор-скульптор, работы которого представлены в «Искусстве душевнобольных» Принцхорна. Одна из его представленных работ была – «Пьета осла», довольно безумная скульптура, чётко говорящая о душевном состоянии Генцеля. Работал он в основном каменщиком и штукатурщиком. В 1895 году женился на вдове с тремя детьми, родившей ему ещё двоих. Был 12 раз судим за оскорбления и повреждения чужого имущества. Перед очередным тюремным сроком его брак был расторгнут. В 1902 году Генцелю ампутировали ногу. Уже в 1906 году тюремный врач обратил внимание на душевную болезнь Карла, который называл себя Иисусом Христом. Спустя год, его поместили в психиатрическую лечебницу. В 1912-м он начал лепить разные непристойные фигурки из мякиша, а затем занялся резьбой по дереву. Всё его творчество содержит в себе в основном непристойные мотивы. Очень часто превалирует обнажённые человеческие тела.

2. Август Клетт (в книге – Август Клотц) – 1864-1928.

Первые дни его жизни прошли вполне успешно. Он был сыном крупного предпринимателя, занимался экспортом спиртного. Но к 30-ти годам у него началась психическая болезнь. После инфлюэнце он впал в депрессию, злоупотреблял спиртными напитками, а потом дело дошло до галлюцинаций. После попытки самоубийства Клетт был помещён в специальную лечебницу. Вначале Август много плакал, погрузился в себя, а затем у него возникла мания величия. Он так же, как и Генцель, называл себя Христом. Причём, рану, которую он нанёс себе во время попытки суицида, он называл «божественной», и говорил, что это сделал римский легионер. В 1903 году Клетт начал рисовать различные изображения в своей палате, называя это «масонскими знаками». Творчество Августа – это сплошной сюрреализм. Как говорил Принцхорн, он рисовал, благодаря подчинению своим подсознательным побуждениям.

3. Питер Мейер (в книге – Питер Мугг) – 1871-1930.

Этот человек, в отличие от вышеупомянутых лиц, обладал наследственным заболеванием. У его отца часто проявлялись признаки душевной болезни. В дни своей молодости Мейер работал официантом и метрдотелем, а в 1902-м стал хозяином таверны. Как сообщал Питер, его жена пропила все его сбережения и богатства, а в 1907 году умерла. В тот же год предприятие рухнуло, и Мейер стал банкротом. Испытания, связанные с бизнесом и уходом жены, окончательно подорвали его психику. Он стал злоупотреблять спиртным, и в 1908 году превратился в шизофреника. Фирмы у Питера уже не было, и он устроился работать в отель управляющим. Его первый приступ шизофрении случился после испития нескольких бутылок Burgeff. Он возомнил себя великим человеком, достойным самого Гёте. Потом начал рисовать. Всё творчество Мейера пропитано его безумием и желанием вернуть утраченное. У него также имелась особая фобия, страх пустоты. Поэтому все листы бумаги он заполнял «под ноль». Многие его работы напоминают древние витражи.

4. Август Наттерер (в книге – Август Нетер) – 1868-1933.

Насколько известно из хроник, этот человек не проявлял признаки болезни вплоть до 39-летия. До этого он жил активной жизнью, работал механиком, много путешествовал. В возрасте 39 лет он потерял интерес к жизни и впал в депрессию. 1 апреля 1907 года у Августа Нетера произошёл первый приступ шизофрении. Он пережил видение Страшного суда. Перед его глазами предстали сразу 10 000 картин. После попытки суицида, был помещён в психлечебницу. На протяжении последующих 26 лет он не вылезал из больниц, сменил сразу несколько учреждений. Называл себя бастардом Наполеона и спасителем вселенной. Его картины вызывают странные чувства. Они совершенно непонятны человеческому разуму. Разнообразные шифры, иероглифы, неизвестные знаки. Создаётся впечатление, что он был даже не болен, а одержим «демоном». Но всё же Принцхорн счёл за честь поместить его работы в свою книгу.

5. Иоганн Нопф (в книге – Иоганн Нопфер) – 1866-1910

В ранние годы жизни у него не было никаких странностей. Известно только то, что его тётя страдала от неких религиозных видений. До 40 лет у Нопфа было всё в полном порядке. Он работал в пекарне, кузнице и на цементном заводе, получал хорошие деньги. Но когда ему исполнилось 40, у него умерла мать. После этого он стал часто менять работу и предпочитал проводить время за спиртным. Подозревал жену и окружающих в различных заговорах. Был 7 раз судим за попрошайничество. Как и его тётя, Нопф начал страдать от религиозных видений. В психиатрической клинике он даже заявил, что был послан на Землю с «особой миссией». Понимал язык птиц. Но естественно, никто ему не верил. Картины Нопфа созданы в основном с религиозной тематикой. Он старался всеми силами выразить на них свои идеи о религиозном мученичестве.

6. Виктор фон Эрцен (в книге – Виктор Орт) – 1853-1919.

Пожалуй, самый интересный персонаж коллекции Принцхорна. Он родился в семье аристократа, участвовал в боевых действиях, служил во время Русско-Турецкой войны. Но всё началось в последний период кровопролитных схваток с османами. Он получил сразу две травмы головы: одну от падения с мачты, а вторую от удара приклада. В 1878 году в Эрцена развилась паранойя. Он стал подозревать окружающих в причинении ему боли. Всё время проверял еду на яды, опасался отравления. В 1880-м бежал с корабля, а затем попытался совершить суицид. С 1883 года и до самой смерти он находился в психиатрических клиниках. Он называл себя то королём Саксонии, то герцогом Люксембурга, а то и вовсе наследником престола Речи Посполитой. Рисовать начал с 1900 года. Если не было бумаги, Эрцен писал свои картины на стенах. Принцхорн считал его работы достойными. Он даже делил их на пейзажи (воспоминания о морской службе), фигурки различных персонажей, «призрачные работы» и «кататонические рисунки».

7. Герман Бейле (в книге – Герман Бейл) – 1867-1942.

Один из пациентов-долгожителей, доживший до Второй мировой войны. В подростковом возрасте Герман пережил смерть отца и отправление матери в психлечебницу. Психиатрическую помощь также получал и его собственный брат. Но тем не менее, всё шло у Бейле гладко вплоть до его 37-летия. Работал на ферме и на кирпичном заводе, но со временем стал проявлять признаки буйного поведения. В 37 лет его госпитализировали в «палату буйных». В дальнейшем у него случались то периоды обострения, то наоборот – ослабления болезни. Страдал манией величия, и дело доходило даже до того, что он пытался командовать врачами. Позднее у него возникли галлюцинации. Бейл утверждал, что его пытаются похитить цыгане. Как утверждал сам Герман, он видел их практически постоянно. На большинстве рисунков художника изображены люди, обращённые лицами к зрителю. Его работы вызывают странные ощущения. Некоторые из них даже напоминают изображения ацтекских богов.

8. Барон Гиацинт фон Визер (в книге – Генрих Вельц) – 1883-1927.

Фон Визер был известен, как профессиональный юрист. Но всё же некоторые из членов его семьи обладали признаками психических заболеваний. Его жизнь изменилась после неудачной любви. Визер был влюблён в женщину, которая его не хотела. Более того, она угрожала ему суицидом. В один момент он перестал общаться с родными и потом даже не вставал с постели. Несчастная любовь сломила его. После помещения в больницу, он стал вести себя ещё страннее. Часто совершал повторяющиеся движения. Всему, что с ним случилось, он искал сверхъестественное объяснение. Художествами увлекался с юности. Часто рисовал. Известен, как хороший пейзажист и мастер акварели. Но было у него и множество карандашных набросков – птицы или дети.

9. Джозеф Шнейлер (в книге – Джозеф Зейл) – 1878-1943.

Очередной пациент Принцхорна, доживший до эпохи Гитлера и Второй мировой войны. Художественные способности проявлялись с детства. Занимался профессиональным черчением. Но в 1907 году его отправили в психлечебницу родственники. Шнейлер постоянно заявлял, что слышит голоса и видит то, чего нет. Позднее он стал заявлять, что имел огромное влияние на императоров Франца Иосифа и Вильгельма Гогенцоллерна. Он строчил очень длинные письма в госдепартаменты и особам королевских кровей. Всегда подписывался, как принц или герцог. Принцхорн отмечал таланты Шнейлера в изобразительном искусстве. Он говорил, что Джозеф постоянно совершенствует мастерство. В целом, работы пациента напоминают всё тот же сюрреализм. Его картины не совсем понятны для «простого смертного».

10. Франц Карл Бюлер (в книге – Франц Пол) – 1864-1940.

Ещё один пациент, доживший до эпохи нацистской Германии. Был настоящим виртуозом в художественной ковке. Его таланты отмечали сотни людей. В 1893 году он стал преподавать в Страсбурге декоративно-прикладное искусство, но из-за вызывающего поведения был уволен со службы. Позднее не работал, проводил много времени в борделях. Затем у Бюлера развилась паранойя. В 1898 году в Гамбурге, спасаясь от воображаемых преследователей, прыгнул в канал. Оставшуюся часть жизни Франц провёл в психлечебницах. Он много писал и рисовал, а заодно разрабатывал сложнейшие системы дверных замков. За время пребывания в больницах у Бюлера менялся художественный стиль. Со временем он всё больше и больше погружался в сюрреализм. Погиб во время нацистских экспериментов по уничтожению психбольных.

«Безумная десятка» Принцхорна до сих пор обсуждается в кругах исследователей. Учёный посвятил своим пациентам более трети книги, 135 страниц. Основную роль сыграли как раз те самые десять художников. Принцхорн во всех деталях расписал их жизненную историю и посвятил немало времени их крайне необычному творчеству. Очевидно, он не просто изучал своих пациентов, он действительно уважал их таланты и придавал им особенное значение. Он восхищался их работами в прямом смысле этого слова. С 1923 по 1933 годы в Германии проходили выставки работ, собранных Принцхорном. Его книга «Художественное творчество душевнобольных» была с восторгом воспринята многими художниками-авангардистами. Позднее, некоторые из этих людей охотно заимствовали элементы творчества «безумной десятки».

Возможно, что именно «безумная десятка» стала своеобразным генератором вдохновения для известных сюрреалистов ХХ века.

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