Полпред Владимир Якушев поздравил южноуральцев с днем рождения Челябинской области

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

17 января 2022, 09:29 Татьяна Михайлова

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

Сегодня Челябинской области исполнилось 88 лет.

Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев направил жителям Челябинской области поздравление в честь дня рождения региона.

В своем обращении он отметил, что Южный Урал является одной из самых динамично развивающихся территорий России. В частности, регион сохраняет лидерские позиции в металлургии, машиностроении и других отраслях промышленности, активно реализует национальные проекты.

По словам Владимира Якушева, все достижения Челябинской области являются заслугой жителей региона. Он охарактеризовал южноуральцев как стойких, собранных людей, любящих свой край. Эти качества помогают им решать непростые задачи и достигать результатов.

«Дорогие друзья! Пусть этот день станет отправной точкой для новых свершений! Пусть всем начинаниям сопутствует успех, а в ваших домах царят благополучие и любовь. Счастья, здоровья и всего самого доброго!», — пожелал полномочный представитель Президента России в УрФО Владимир Якушев.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости