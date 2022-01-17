Урал стал лидером по расселению аварийного жилья за 2019-2021 годы

Согласно данным ведомства, Уральский федеральный округ стал лидером по выполнению данного показателя. Было расселено 1102,6 тысячи квадратных метров, переселено 71,2 тысячи человек. Второе место в рейтинге занял Приволжский федеральный округ (755,8 тысячи квадратных метров, 48,7 тысяч человек), третье — Сибирский (691,0 тысяч квадратных метров, 38,1 тысячи человек).
Челябинская область превышает плановые показатели о расселенной аварийной площади (+33%) и по количеству переселенных граждан (+56%). На расселение в 2022 году в региональном бюджете предусмотрено 3,15 миллиарда рублей.
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