Маэстро Раймонд Паулс отметил свои 86 лет

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

16 января 2022, 20:47 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Яниса Салинса

День Рождения Маэстро Раймонда Паулса – событие для Латвии. Иначе, как народное достояние прославленного композитора на родине не величают. 86 лет! А Маэстро до сих пор за роялем, и с удовольствием общается с латвийскими СМИ.

Как правило, все свои юбилеи и дни рождения Раймонд Волдемарович отмечает концертами и последующими небольшими раутами с тортом. Исключением стал прошлый год, когда на 85–летие классик планировал провести вечер с великой певицей Элиной Гаранчей, но из-за ограничений выступления были перенесены на лето. Но и тогда Маэстро вышел из ситуации, схватившись за палочку–выручалочку в виде первой студии Латвийского радио, с которой у Маэстро связано шестьдесят лет творческой жизни.

А вообще, честно говоря, настроение в эти дни у Маэстро не такое уж бодрое, как обычно. Стало поменьше привычного юмора, появилось больше сосредоточенности.

"Сами понимаете, сейчас такие времена, что трудно всем. И мне в том числе. И многим моим коллегам. Непонятно, что будет дальше. О каких–то проектах трудно говорить мне — что же тогда говорить о других музыкантах? Да и возраст у меня уже все–таки солидный. Играю, пока могу. По счастью, на здоровье не жалуюсь, потому что меня обошли привычные моему возрасту болячки (три раза через плечо). Но вот сестра моя, известная художница Эдита Паула–Вигнере, уже с проблемами, ноги плохо ходят, хотя она на три года моложе меня. Радостей сейчас не так много.

Но одна радость — на Новый год ко мне и Лане приехали внучки Анна–Мария и Моника. Они всегда стараются к нам приехать на Новый год, и тогда Лана просто оживает от радости, видя внучек.

Да, Моника удачно вроде вышла замуж за армянского продюсера из Лос–Анджелеса. Но и у нее там в Америке не все так легко, проблемы всюду. Желаю всем и себе здоровья прежде всего — и чтобы наконец–то появилась ясность, как жить и работать дальше".

«Аргументы Недели» поздравляют Раймонда Волдемаровича и, конечно, желают крепкого здоровья и хорошего настроения!

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости