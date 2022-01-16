Борис Годунов: русский царь?

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

16 января 2022, 19:27 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Кадр из сериала «Годунов»

Российские исторические сериалы занимают особое место в кинематографе: масштабность, зрелищность, костюмы и, что греха таить, приличное финансирование. А как иначе? История великой России многогранна. Один из таких сериалов – «Годунов». Смутное время… Но от того и интересное: борьба за власть, опричники, бояре, православие… Балтийское бюро «Аргументы Недели» окунулось в эпоху Ивана Грозного и Бориса Годунова.



Кто такой Борис Годунов?



Боярин царя Ивана Грозного, вошедший в число ближайших к нему людей в период опричнины. При царе Федоре Ивановиче, вступившем на престол после смерти отца в 1584 году и женатом на сестре Годунова Ирине, Борис стал практически правителем государства. Ему пришлось выдержать ожесточенную борьбу с другими претендентами, кончившуюся для них опалой и гибелью. После смерти бездетного царя Федора Борис был избран царем на Земском соборе, хотя и не происходил из рода Рюриковичей.



Годунов старался продолжить политику правления Ивана Грозного, опираясь на дворянство, энергично и жестко пресекая попытки боярской оппозиции поднять голову. Кроме того, он еще в правление царя Федора нормализовал напряженные при Иване отношения между церковью и государством. В 1589 году поднялся статус православной церкви – на Руси было учреждено патриаршество. Важнейшими военными успехами времен Бориса Годунова стали завоевание Западной Сибири и возвращение потерянного в конце правления Ивана Грозного выхода к Балтийскому морю (русско-шведская война 1590 – 1593 гг.).



Политика Бориса Годунова, в конце его царствования, стала вызывать недовольство широких слоев населения, обострившееся после «Великого голода». В движении против избранного царя объединились казаки, посадские люди, крестьяне, холопы, разорившиеся дворяне. Началась на Руси Смутное время.



В 1604 году на юго-западной границе объявился с польско-казацким отрядом человек, выдававший себя за сына Ивана Грозного – Дмитрия, погибшего в Угличе при невыясненных обстоятельствах. В этой гибели объявили Бориса. Теперь самозванец – Лжедмитрий (первый) добивался русского престола. В разгар военных действий Годунов умер от инсульта. Ему было 53 года.



Историки так охарактеризовали правление Бориса Годунова: восходил на трон как лиса, правил как лев, умер как собака.



«МЫ НЕ ПУШКИНА СНИМАЛИ».



В сериале «Годунов» снималась плеяда великолепных российских актеров – Сергей Безруков, Сергей Маковецкий, Светлана Ходченкова, Ирина Пегова, Андрей Мерзликин, Виктор Сухоруков… В нем должен был сыграть и Станислав Сергеевич Говорухин, но незадолго до начала съемок режиссер попал в больницу.



На роль Бориса Годунова пробовались многие актеры. Требование к роли были сложными: актер должен был убедительно сыграть и 20-летнего юношу и зрелого 53-летнего мужчину и чтобы по-настоящему горел этой ролью, был готов в нее окунуться. Как ни странно, Сергея Безрукова не считали главным претендентом на роль Годунова! Но когда его увидели в «образе»… На пробах актеру, изображавшему Годунова в зрелом возрасте, аплодировала вся съемочная группа. И Станислав Говорухин, который помогал в подборе актеров, сказал: «Берите его на роль. Точно не пожалеете!» Так и сделали.



В итоге режиссер и продюсеры сериала не просто не пожалели – они поразились трудоспособности и самоотдаче актера. Несмотря на занятость, Безруков прочитал огромное количество литературы, съездил в Кострому, в Ипатьевский монастырь, в Троице-Сергееву Лавру к усыпальнице семьи Годуновых, в Оружейную палату, где хранятся личные вещи царя…



Сергей Безруков, актер, исполнитель роли Бориса Годунова: «У всех, кроме профессиональных историков, образ один – пушкинский, который, в свою очередь, имеет свои корни в трудах Карамзина. Именно его вариант был выбран Александром Сергеевичем, когда он изучал многочисленные источники. Но с нами работали прекрасные историки и я понял, что есть «другой» Годунов. Лично передо мной открылся не пушкинский царь, который не менее интересен, и, главное, он таким и был. Точно скажу, что мы не Пушкина снимали, а историческое кино. Для меня в таких картинах всегда важно то, чтобы современный актер не затмевал исторический образ».





Основными претендентками на роль дочери Малюты Скуратова и супруги Годунова Марии стали две известные блондинки – Светлана Ходченкова и Екатерина Вилкова. Режиссеру Алексею Андрианову нравились обе! Но и тут свое веское слово сказал Станислав Говорухин: «Берите Ходченкову!»



Какое отношение к картине имел Станислав Сергеевич Говорухин?



Формально он не имел никакого отношения к фильму, но он помогал по-дружески и по-соседски: снявшая «Годунова» студия размещается на «Мосфильме», а рядом студия Говорухина «Вертикаль». Но и роль была предложена Станиславу Сергеевичу: он должен был сыграть патриарха Гермогена, но, увы, незадолго до съемок жизнь выдающегося режиссера оборвалась… Продюсеры Екатерина Жукова и Мария Ушакова решили посвятить эту картину Станиславу Сергеевичу Говорухину.



СВЕТЛАНА ХОДЧЕНКОВА, актриса, исполнительница роли супруги Годунова: «Мне пришлось измениться и внешне и внутренне. Мария Годунова была дочерью Малюты Скуратова – рыжеволосого и с карими глазами. И меня «подгоняли» под отца. Поэтому я снималась в рыжем парике и в линзах. Кстати, в линзах я должна была плакать, а это так неудобно! Безусловно, нужно отдать должность гримерам, костюмерам. Они просто волшебники. Был интересный случай: захожу в гримерку и вижу артиста… Поверьте, но я его не узнала! А это оказался Сергей Маковецкий! Понимаете, какая профессиональная работа! Вообще, мне безумно интересно было сниматься с такими замечательными партнерами. Между прочим, я с Сережей Безруковым работаю впервые. Удивительный профессионал, человек потрясающего чувства юмора. А еще драгоценности!!! Я ходила и постоянно на них смотрела. Мечтала одеть корону, но по фильму мне полагался только кокошник. Но я сумела выпросить корону… и мне ее дали. Драгоценности для царя Бориса и его жены, кстати, изготовляли из драгоценных металлов. Все было серьезно и достоверно на съемочной площадке».



ТКАНИ ПРИВОЗИЛИ ИЗ ИНДИИ.



На изготовление точных копий костюмов и предметов быта 16 века затратили огромные силы. Некоторые ткани и мебель привозили из Индии: резные лавки, столы, шкатулки по эскизам художника-постановщика, пуговицы ручной работы. Там все это можно было купить гораздо дешевле, чем в России. Одежду нужно было шить для 150-ти персонажей – на это ушло более 6 месяцев. Время, ткань, силы. Съемочная группа сумела сэкономить только на актере Евгении Цыганове. Он снимался «в своем»: в том, в чем работал над картиной «София». А в «Годунове» артист снимался в роли старшего сына Ивана Грозного. Поскольку мода в те времена менялась куда реже, чем нынешняя, то и переделывать костюм Цыганова не пришлось.



А вот декорации – копию улицы Варварки, Ильинки и, конечно, Кремля – построили на территории съемочного комплекса «Главкино». А в настоящем Кремле работали только один день: на колокольне Ивана Великого снимали сцену смерти Бориса Годунова. По иронии судьбы, этот эпизод снимали в день открытия чемпионата мира по футболу – 14 июня.



ГОДУНОВ – ОТРАВИТЕЛЬ И РЕФОРМАТОР???



По рассказам актеров, сниматься было весело, интересно и дружно. Но, это касается исключительно главных актеров.



Блондин Андрей Мерзликин задумчиво поглаживает бороду. Ему доверили роль Василия Шуйского. Виктор Сухоруков размеренно вышагивает и высматривает все и всех! Он полностью погружен в роль Малюты Скуратова – карателя и любимца Ивана Грозного.



Виктор Сухоруков, актер, исполнитель роли Малюты Скуратова: «Мой персонаж – маленький узелок в истории. Поэтому говорить о том, что мой Малюта был плохим парнем – нет нужды. В сериале не о нем речь. Да, он появляется в первых сериях, приближает к себе Годунова и уходит! Уходит, не промочив ног! Я попытался показать Малюту, как человека служащего царю. И служащего всей душой! Но власти без крови не бывает. Малюта – человек жесткий, хитрый, но чертовски умен. Он знает как понравится царю и обеспечить своих дочерей. Помните, но был такой фильм «Царь»? Так я просил режиссера Павла Лунгина дать мне роль Малюты, но, увы, не дал… Сказал только, что «незачем мне головы жрать». Я больше и не настаивал. А вот в «Годунове» решил попробовать, но только с одним условием: я боюсь садиться на лошадь! Не сяду! Но мне пошли на встречу и разрешили кататься на телеге. А какие чудные свечи были на съемках! Как они пахли! Прямо мед. Их заказывали в Троице-Сергеевой Лавре».



АНДРЕЙ МЕРЗЛИКИН, актер, исполнитель роли Василия Шуйского: «Я знал гораздо раньше многих коллег, что начнут снимать «Годунова». Конечно, тема благодатная. Мне сразу предложили роль Василия Шуйского и я согласился. Конечно, были пробы. Моя главная задача – открыть своего персонажа зрителю – прежде всего через политический аспект борьбы за власть. Вы спрашиваете: «Сразу согласились на роль Василия Шуйского?» А как можно отказаться, если в картине играет Сергей Маковецкий? Конечно, да! Вы меня спрашивает о мистических моментах в фильме… Нет, я и не думал об этом. Просто работал! В данной картине все основано на исторических документах и на помощи историков, которые консультировали съемочную группу. Например, никто из коллег не сможет уверенно сказать о царевиче Дмитрии: был ли он убит или просто несчастный случай. Эта тема пока закрыта в истории».





ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ.



Сценарий был написан Ильей Тилькиным на основе исторических документов и в содружестве с доктором исторических наук, профессором Николаем Борисовым.



В работе над декорациями было задействовано более 250 человек, в том числе 12 архитекторов, 26 живописцев и 60 бутафоров – декораторов. На строительство декораций использовано 90 тонн гипса, 1,5 тысячи тонн гвоздей, 18 тонн фасадной шпаклевки.



При создании костюмов художники взяли за основу Радзивилловскую летопись, а еще иконы, гравюры и музейные экспонаты, чтобы достоверно воссоздать то время.



У Сергея Безрукого более 20 предметов одежды. Он же из небогатого юноши «превращается» в царя.



Некоторые сцены снимали в Суздале и Владимире. В массовках были задействованы жители этих городов, которые прошли кастинг.



А московский Спасо-Евфимиев монастырь «играет роль» города Углича.



Кажется, что нет в картине ни одной сцены, в которой бы не сыграли известные и любимые актеры. Пусть даже это небольшая роль. Но не все актеры были довольны своими ролями: например, красавица Юлия Галкина, которая ярко исполнила роль Прасковьи, говорит: «Извини, но я не могу дать комментарии. Та роль, на которую я согласилась… не была снята. Считаю, что нет никакой роли. И комментировать нечего!»

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости