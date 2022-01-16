Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал, от каких продуктов на завтрак стоит отказаться

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16 января 2022, 17:32 Источник: Доктор Вялов

фото: pixabay.com

На завтрак лучше не увлекаться бутербродами со сливочным маслом и сыром. Съеденные утром несколько таких бутербродов могут негативно повлиять на работу сердца человека.

Гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов поделился со своими подписчиками в Instagram, что большое количество бутербродов перегружает поджелудочную железу, это ведет к развитию панкреатита, так как при избытке жирной еды может желчь может попасть в протоки этого органа.

Сливочное масло и сыр - продукты животного происхождения. Бутерброды с ними могут навредить сердечно-сосудистой системе. Врач-гастроэнтеролог рассказал: "Чем больше едите животного жира, тем выше уровень холестерина и триглицеридов в крови, тем быстрее развивается атеросклероз".

Как пояснил доктор Вялов, "атеросклеротические бляшки блокируют кровоток в сердце — так в гости приходит ишемическая болезнь сердца: стенокардия и инфаркт".

Но врач-специалист считает, что совсем бутерброды с маслом и сыром и маслом удалять из своего рациона не надо, просто важно есть не только животную пищу, но и растительную - овощи, зелень.

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