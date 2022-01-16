Депутат Госдумы Оксана Дмитриева предложила провести в России новую реформу пенсионной системы

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16 января 2022, 15:26

Оксана Дмитриева, фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев, фото: globallookpress.com

В России необходимо провести новую реформу пенсионной системы и ликвидировать обязательный накопительный пенсионный элемент. Эта идея принадлежит депутату Госдумы Оксане Дмитриевой.

Парламентарий заявила, что с 2002 года Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и управляющие компании накопили порядка 2,9 трлн рублей, и эти суммы «подвергаются бесконечным рискам».

Дмитриева предложила рассмотреть вопрос о прекращении существования обязательного накопительного пенсионного элемента, - сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал ИА REGNUM.

«Не замораживается каждый год, не продлевается замораживание, а она просто прекращает свое существование», — сообщила депутат Госдумы. Дмитриева заявила, что проводящаяся в России пенсионная реформа «провалилась». Парламентарий предлагает сейчас провести аудит средств, находящихся в пенсионных фондах.

Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал «Известиям» о том, что этом году в России планируется принять закон, связанный с накопительной пенсией.

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