Американцам понравился Челябинск на фото

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16 января 2022, 11:13 Анна Семенова

Челябинск восхитил американцев своим названием. Фото Дмитрия Куткина, Вечерний Челябинск

На форуме Reddit пользователи восхищаются видами российских мегаполисов.

Как пишет РИА Новости, один из пользователей американского форума выложил снимки российских городов с их названиями. Суть была в том, чтобы показать, что не Москвой и Петербургом едиными красива страна. Среди прочих оказались Екатеринбург и Челябинск. Многие сошлись во мнении, что русские мегаполисы ничуть не уступают американским.

Кто-то рассказал о своем опыте посещения российских городов, об их потрясающей красоте и доступных ценах и доброжелательном отношении людей. Кто-то признался, что мечтает побывать в России, но боится языкового барьера.

А кто-то оставил такой комментарий: "Я тащусь от названия Chelyabinsk. Отпадное, должно быть, местечко".

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