Американцам понравился Челябинск на фото

На форуме Reddit пользователи восхищаются видами российских мегаполисов.
Как пишет РИА Новости, один из пользователей американского форума выложил снимки российских городов с их названиями. Суть была в том, чтобы показать, что не Москвой и Петербургом едиными красива страна. Среди прочих оказались Екатеринбург и Челябинск. Многие сошлись во мнении, что русские мегаполисы ничуть не уступают американским.
Кто-то рассказал о своем опыте посещения российских городов, об их потрясающей красоте и доступных ценах и доброжелательном отношении людей. Кто-то признался, что мечтает побывать в России, но боится языкового барьера.
А кто-то оставил такой комментарий: "Я тащусь от названия Chelyabinsk. Отпадное, должно быть, местечко".
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